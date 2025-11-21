Roma, 21 nov. (Adnkronos Salute) - "Negli ultimi anni abbiamo terapie innovative per la miastenia gravis. Per il momento sono limitate a un certo tipo di pazienti ed esistono criteri piuttosto ristretti di accesso. Sono terapie molto ben tollerate, sicure e soprattutto hanno dimostrato di essere efficaci anche in quei pazienti che non rispondevano alle terapie precedenti". Queste le parole dic, direttore Neuroimmunologia e Malattie neuromuscolari, Fondazione Irccs Istituto neurologico Carlo Besta di Milano, durante l'evento organizzato a Roma da Omar - Osservatorio malattie rare con il contributo non condizionante di Ucb Pharma, intitolato 'Tutela del paziente con malattie rare: la miastenia gravis come paradigma'. "I bisogni insoddisfatti dei pazienti con miastenia gravis sono due - prosegue Maggi - Il fatto che le terapie tradizionali funzionano poco o solo parzialmente, causando continui disturbi alle persone affette da questa patologia, e gli effetti collaterali legati sempre alle terapie tradizionali. C'è ancora tanto da fare, ma queste nuove terapie credo abbiano spianato la strada verso un controllo della malattia veramente soddisfacente".
Miastenia, neurologo Maggi"Efficaci le nuove terapie"
21 novembre, 2025 • 16:50