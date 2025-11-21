R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " Q u a n d o s i p a r l a d i m i a s t e n i a g r a v i s b i s o g n a o t t i m i z z a r e l e t e r a p i e e p e r f o r t u n a d a q u a l c h e a n n o s o n o d i s p o n i b i l i c u r e m o l t o m i r a t e . I n e u r o l o g i d e v o n o i m p a r a r e a d u s a r l e . A l m o m e n t o a b b i a m o d e l l e l i m i t a z i o n i p e r c h é a l c u n e t e r a p i e s o n o p r e v i s t e s o l o p e r p a z i e n t i m o l t o g r a v i e h a n n o u n a m i n o r e a c c e s s i b i l i t à . I n o l t r e , n o n t u t t e l e R e g i o n i s o n o s t a t e a t t i v a t e s u l l a p r e s c r i z i o n e d i q u e s t i n u o v i f a r m a c i . D a l l ' a l t r o l a t o r i m a n e s e m p r e i m p o r t a n t e l a d i a g n o s i p r e c o c e p e r p o t e r a g g r e d i r e i n m a n i e r a a p p r o p r i a t a l a s i t u a z i o n e " . C o s ì R e n a t o M a n t e g a z z a , p r i m a r i o e m e r i t o N e u r o i m m u n o l o g i a e M a l a t t i e n e u r o m u s c o l a r i , F o n d a z i o n e I r c c s i s t i t u t o n e u r o l o g i c o C a r l o B e s t a d i M i l a n o , e p r e s i d e n t e A i m - A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a m i a s t e n i a e m a l a t t i e i m m u n o d e g e n e r a t i v e - A m i c i d e l B e s t a O d v , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' T u t e l a d e l p a z i e n t e c o n m a l a t t i e r a r e : l a m i a s t e n i a g r a v i s c o m e p a r a d i g m a ' , o r g a n i z z a t o a R o m a e p r o m o s s o d a O m a r - O s s e r v a t o r i o m a l a t t i e r a r e c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a t o d i U c b P h a r m a . " Q u e s t a p a t o l o g i a - p r o s e g u e M a n t e g a z z a - c o n d i z i o n a q u a l s i a s i a t t i v i t à d e l l a v i t a q u o t i d i a n a , s e n o n c o n t r o l l a t a . S i v a d a s i n t o m i l e g g e r i d a l p u n t o d i v i s t a n e u r o l o g i c o , m a m o l t o i m p a t t a n t i s u l p i a n o p e r s o n a l e , c o m e l a d i p l o p i a , c i o è i l v e d e r e d o p p i o . S i p u ò f a r f a t i c a a s a l i r e l e s c a l e , a p e t t i n a r s i , a m a s t i c a r e e d e g l u t i r e . E ' u n a m a l a t t i a m o l t o i m p a t t a n t e " .