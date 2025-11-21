R o m a , 2 0 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ L a r e s p o n s a b i l i t à e i l p e s o d i v e i c o l a r e d e i n u o v i m o d i d i p e n s a r e è i n d u b b i a m e n t e m o l t o p r e s e n t e : c h i , p i ù d i u n a s q u a d r a d i c a l c i o - l o s p o r t p i ù s e g u i t o i n I t a l i a - d i u n a s o c i e t à s p o r t i v a , p u ò p e n s a r e u n n u o v o m o d o d i v e d e r e g l i s t a d i , d i a b b a t t e r e l e b a r r i e r e a r c h i t e t t o n i c h e , m o r a l i e , s o p r a t t u t t o , m e n t a l i ? ” . C o s ì C r i s t i n a M e z z a r o m a , p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e S s L a z i o , p a r t e c i p a n d o a l l ’ e v e n t o ‘ L a p r o m e s s a 2 0 2 5 ' , l a m a r a t o n a l i v e d i m u s i c a , s p e t t a c o l o e s t o r i e d i v i t a p r o m o s s a d a A i s l a , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a , p e r s o s t e n e r e l a r i c e r c a s u l l a S l a , p r e s s o l a s e d e d e l l ' a g e n z i a A d n k r o n o s a R o m a . “ L a L a z i o g i à d a u n a n n o h a a v u t o i l g r a n d e o n o r e d i p a r t e c i p a r e e d i c o l l a b o r a r e c o n l ’ A i s l a e n o i n o n a m i a m o f a r e l e c o s e s p o t , m a s e g u i r e u n p e r c o r s o - a g g i u n g e M e z z a r o m a - A b b i a m o i n i z i a t o l ’ a l t r o a n n o , a b b i a m o i s t i t u i t o l a Q u i e t R o o m , d o v e i t i f o s i o a n c h e i n o n t i f o s i , c h i h a l a c u r i o s i t à d i v e n i r e a v e d e r e u n a s q u a d r a d i c a l c i o , p o s s a v e d e r l a i n t u t t a c o m o d i t à e i n t u t t a t r a n q u i l l i t à . C o m e L a z i o p e n s i a m o p o i d i s v i l u p p a r e a n c o r a d i p i ù e v e i c o l a r e a n c o r a m e g l i o i l m e s s a g g i o c h e , a l d i l à d i a l c u n e c o n d i z i o n i , t u t t i p o s s i a m o a v e r e l e s t e s s e p o s s i b i l i t à , g l i s t e s s i a c c e s s i p e r v i v e r e l e p r o p r i e p a s s i o n i c o m e l e v i v o n o t u t t i g l i a l t r i t i f o s i e t u t t e l e a l t r e p e r s o n e . ”