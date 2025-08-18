P a l e r m o , 1 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - A p p r o v a t o d a l l ' A s s e s s o r a t o a l l a S a l u t e d e l l a R e g i o n e S i c i l i a , i l P i a n o O p e r a t i v o d e l l ’ A s p d i M e s s i n a a l l ’ i n t e r n o d e l P r o g r a m m a N a z i o n a l e E q u i t à i n S a l u t e , p e r u n t o t a l e d i 1 0 m i l i o n i d i e u r o . I l P r o g r a m m a , p r o m o s s o , d a l M i n i s t e r o d e l l a S a l u t e m i r a a r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e n e l l ' a c c e s s o a i s e r v i z i s a n i t a r i , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e r e g i o n i d e l M e z z o g i o r n o , c o n c e n t r a n d o s i s u l p o t e n z i a m e n t o d e l l e p r e s t a z i o n i s a n i t a r i e e s u l l ' e q u i t à n e l l ' a c c e s s o . I l P N E S è f i n a n z i a t o d a l F o n d o S o c i a l e E u r o p e o P l u s ( F S E + ) e d a l F o n d o E u r o p e o d i S v i l u p p o R e g i o n a l e ( F E S R ) . " I l P i a n o O p e r a t i v o s i c o n c e n t r a s u t r e a r e e : c o n s u l t o r i f a m i l i a r i , s a l u t e m e n t a l e e s c r e e n i n g o n c o l o g i c i . L ’ A s p s i è d o t a t a d i u n a c a b i n a d i r e g i a c h e v e d e i l c o o r d i n a m e n t o d e l l a d o t t . s s a N i n a S a n t i s i e i l s u p p o r t o a m m i n i s t r a t i v o d e l l ’ a v v o c a t o N o r m a R i v e t t i e d e l d o t t . G i u s e p p e A r c a n à c h e a c c o m p a g n a e s u p p o r t a i g r u p p i d i l a v o r o d e d i c a t i a l l e t r e A r e e t e m a t i c h e e i l r a c c o r d o c o n l ’ a s s e s s o r a t o r e g i o n a l e , i n q u a l i t à d i O r g a n i s m o I n t e r m e d i o " , s i l e g g e i n u n a n o t a . L ’ A r e a “ I l g e n e r e a l c e n t r o d e l l a c u r a ” , d i c u i è r e f e r e n t e l a d o t t . F r a n c e s c a U l l o , c h e i n t e r e s s a i C o n s u l t o r i F a m i l i a r i r a f f o r z e r à l e a t t i v i t à d i H o m e V i s i t i n g n e i p r i m i m i l l e g i o r n i d i v i t a , c h e s o n o u n p e r i o d o d i i m p o r t a n z a s t r a t e g i c a p e r l e b a s i d e l l o s v i l u p p o i n f a s e p r e e p e r i n a t a l e , c o n s u p p o r t o a l l e f a m i g l i e e p r o m o z i o n e d i i n t e r v e n t i p r e c o c i ( a s s i s t e n z a n e l p o s t p a r t u m c o n a z i o n e e d u c a t i v a s u l l e p r i m i s s i m e c u r e a l n e o n a t o , r i d u z i o n e r i s c h i i n g r a v i d a n z a e n e i p r i m i a n n i d i v i t a , c o n p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e p e r i d i v e r s i b a c k g r o u n d c u l t u r a l i ) . L e a l t r e a z i o n i p r o g e t t u a l i d e l l ’ A r e a t e m a t i c a p r e v e d o n o l ’ a d e g u a m e n t o s t r u t t u r a l e d e i s e r v i z i c o n s u l t o r i a l i n o n i n c l u s i n e l l e C a s e d i C o m u n i t à e i l p o t e n z i a m e n t o t e c n o l o g i c o . C i ò c o n s e n t i r à d i r e n d e r e l e s e d i p i ù s i c u r e e a c c e s s i b i l i e l a s t r u m e n t a z i o n e p i ù p e r f o r m a n t e . L a p r o g e t t u a l i t à n e l l ’ A r e a “ P r e n d e r s i c u r a d e l l a S a l u t e m e n t a l e ” , d i c u i è r e f e r e n t e i l d o t t . G i u s e p p e R a o , è d e c l i n a t a i n t r e a m b i t i s p e c i f i c i c h e i n t e r e s s a n o , i p r o g e t t i t e r a p e u t i c i r i a b i l i t a t i v i p e r s o n a l i z z a t i , i l s o s t e g n o a l l e f a m i g l i e d i p a z i e n t i p s i c h i a t r i c i ; i l s o s t e g n o a g l i o p e r a t o r i . L e t r e a z i o n i s o n o c u r a t e r i s p e t t i v a m e n t e , d a l l a d o t t . s s a A n g e l a S a l v o , d a l l a d o t t . s s a A n t o n e l l a C a s a b l a n c a e d a l l a d o t t . s s a L e t i z i a C a r a c c i o l o . L e a z i o n i v e d o n o , p e r t a n t o , i l r a f f o r z a m e n t o d e i C e n t r i A p e r t i d i S a l u t e M e n t a l e p e r a t t u a r e i l m o d e l l o d e l l e s t r u t t u r e ‘ d i p r o s s i m i t à ’ d e l l e r e t i d i c u r a . S o n o p r e v i s t i C e n t r i A p e r t i i n A r e a t i r r e n i c a e I o n i c a . E ’ g i à a t t i v o i l C e n t r o d i p r o n t a a c c o g l i e n z a ( o c e n t r o d i c r i s i ) , c o m e p r e v i s t o d a l l a L e g g e d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 4 , n . 2 6 . “ S i s t e m a i n t e g r a t o e d i f f u s o d i p r e v e n z i o n e , c u r a , r i d u z i o n e d e l d a n n o e i n c l u s i o n e s o c i a l e i n m a t e r i a d i d i p e n d e n z e ” . " L e a z i o n i p r o g e t t u a l i p r e v e d o n o , p o i , u n a s e r i e d i a t t i v i t à r i v o l t e a l l e f a m i g l i e d e i p a z i e n t i c o n p r o b l e m a t i c h e p s i c h i c h e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l e m o d a l i t à c o m u n i c a t i v e i n t r a f a m i l i a r i , l e r e l a z i o n i i n t e r p e r s o n a l i e l ’ a f f e t t i v i t à , g a r a n t e n d o u n a d e g u a t o s o s t e g n o . F o n d a m e n t a l e l o s v i l u p p o d i f o r m e d i c o l l a b o r a z i o n e t r a o p e r a t o r i , p e r s o n e e f a m i l i a r i n e i c o n t e s t i d i c u r a , a l c u i i n t e r n o l e p e r s o n e c o n d i s a g i o m e n t a l e e i l o r o f a m i l i a r i p o s s o n o p a r t e c i p a r e a t t i v a m e n t e a l l e d e c i s i o n i c h e l e r i g u a r d a n o - s i l e g g e i n u n a n o t a - L ’ A r e a t e m a t i c a a f f r o n t a i l t e m a d e l s o s t e g n o a g l i o p e r a t o r i p r o m u o v e n d o i l r a f f o r z a m e n t o d e l l e s k i l l “ r e l a z i o n a l i ” d e i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i . A l l a f o r m a z i o n e d e l p e r s o n a l e s i a f f i a n c h e r à l ’ a p p l i c a z i o n e d i p r o c e d u r e d i s c r e e n i n g d e l b u r n o u t , c o m e l ’ a t t i v a z i o n e d i g r u p p i d i d i s c u s s i o n e f i n a l i z z a t a a l b e n e s s e r e l a v o r a t i v o " . L e a z i o n i p r o g e t t u a l i d e l l ’ A r e a “ M a g g i o r e c o p e r t u r a s c r e e n i n g o n c o l o g i c i ” s i r i v o l g o n o a d a m p l i a r e l ’ o f f e r t a d e i p u n t i d i s c r e e n i n g ( f i s s i e m o b i l i ) r i v o l t i a l l o s c r e e n i n g d e i t u m o r i f e m m i n i l i e d e l c o l o n . L e a t t i v i t à s i s o s t a n z i a n o i n i n t e r v e n t i d i a d e g u a m e n t o i n f r a s t r u t t u r a l e , t e c n o l o g i c o e s t r u m e n t a l e ( a c q u i s t o d i m a m m o g r a f i , c o l p o s c o p i , e n d o s c o p i ) p e r l ’ a p e r t u r a d i n u o v i p u n t i i n s p a z i s a n i t a r i g i à e s i s t e n t i , n o n c h é l ’ a c q u i s t o d i m o t o r h o m e a t t r e z z a t o . I n p a r t i c o l a r e , l ’ a c q u i s t o d e l m o t o r h o m e c o n s e n t i r à d i r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e n e l r a g g i u n g e r e l a p o p o l a z i o n e t a r g e t . P o r t a r e q u e s t o s t r u m e n t o n e i c o n t e s t i d i v i t a d e l l e p e r s o n e è g a r a n z i a d i u n a d i a g n o s i p r e c o c e , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l u o g o i n c u i s i v i v e , d a l l ’ e t à o d a l l e c o n d i z i o n i f i s i c h e . I l c a m p e r a t t r e z z a t o p o t r à r a g g i u n g e r e q u e i l u o g h i d o v e p e r m o t i v i d i v e r s i ( f i s i c i , o r o g r a f i c i , s o c i o - e c o n o m i c i e c u l t u r a l i ) i l t a s s o d e g l i s c r e e n i n g o n c o l o g i c i r i s u l t a p i ù b a s s o . “ S i a m o m o l t o s o d d i s f a t t i p e r l a p r o g e t t a z i o n e r e a l i z z a t a – h a d e t t o l a D i r e z i o n e S t r a t e g i c a d e l l ’ A s p d i M e s s i n a c o m p o s t a d a l d i r e t t o r e g e n e r a l e G i u s e p p e C u c c ì , d a l d i r e t t o r e a m m i n i s t r a t i v o G i a n c a r l o N i u t t a e d a l d i r e t t o r e s a n i t a r i o G i u s e p p e R a n i e r i T r i m a r c h i - c h e g u a r d a s i a a i b i s o g n i d e i c i t t a d i n i p i ù v u l n e r a b i l i , c o m e a i p r o g r a m m i d i p r e v e n z i o n e c h e s o n o l a b a s e p e r c o s t r u i r e p r o c e s s i d i s a l u t e e s c e l t e c o n s a p e v o l i c o m e i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g . I g r u p p i d i l a v o r o d e d i c a t i , g r a z i e a l c o o r d i n a m e n t o , s o n o i m p e g n a t i a r i s p e t t a r e g l i o b i e t t i v i d i p r o g r a m m a c h e e s i t e r a n n o i n s e r v i z i p i ù r i s p o n d e n t i e p e r s o n a l i z z a t i , n e l l ’ a c q u i s t o d i n u o v e a p p a r e c c h i a t u r e e n e l l a r i q u a l i f i c a z i o n e a m b i e n t a l e d i m o l t i a m b i e n t i . L ’ a p e r t u r a d e l C e n t r o d i P r o n t a A c c o g l i e n z a p e r l e d i p e n d e n z e è g i à u n p r i m o s e g n o e v i d e n t e d e l l ’ u t i l i z z o d e l l e r i s o r s e d e l P N E S . S e g u i r à a b r e v e l ’ a c q u i s t o d i s t r u m e n t a z i o n e p e r i c o n s u l t o r i e p e r i p r o g r a m m i d i s c r e e n i n g e i l r a f f o r z a m e n t o d i a l c u n e s e d i c o n s u l t o r i a l i i n p r o v i n c i a . L a d i r e z i o n e s t r a t e g i c a è m o l t o s o d d i s f a t t a d e l l a v o r o a v v i a t o ” .