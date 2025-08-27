R o m a , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S o n o o l t r e 6 0 0 i p a z i e n t i a f f e t t i d a m e l a n o m a o c u l a r e t r a t t a t i , a o g g i , c o n l a p r o t o n t e r a p i a , c i o è l a r a d i o t e r a p i a c o n p r o t o n i , a l C n a o ( C e n t r o n a z i o n a l e d i a d r o t e r a p i a o n c o l o g i c a ) d i P a v i a . L a s t r u t t u r a è c e n t r o d i r i f e r i m e n t o n a z i o n a l e e u n a d e l l e 1 5 a l m o n d o p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l a n e o p l a s i a c o n q u e s t o a p p r o c c i o c h e u t i l i z z a f a s c i d i p r o t o n i e d e v i t a c o s ì l ’ a s p o r t a z i o n e c h i r u r g i c a d e l l ’ o c c h i o , g a r a n t e n d o u n a b u o n a q u a l i t à d i v i t a a l p a z i e n t e . L ’ e f f i c a c i a - i n f o r m a u n a n o t a - è d i m o s t r a t a d a n u m e r o s i s t u d i s c i e n t i f i c i : a 5 a n n i , i l c o n t r o l l o l o c a l e d e l l a m a l a t t i a r a g g i u n g e i l 9 5 % . S i t r a t t a d i u n r i s u l t a t o d a v v e r o i m p o r t a n t e i n u n a n e o p l a s i a r a r a m a a g g r e s s i v a e c o n u n a l t o p o t e n z i a l e d i p r o d u r r e m e t a s t a s i , i n p a r t i c o l a r e a l f e g a t o . " I l m e l a n o m a o c u l a r e è i l t u m o r e r a r o p i ù f r e q u e n t e n e l l ’ a d u l t o – a f f e r m a M a r i a R o s a r i a F i o r e , m e d i c o r a d i o t e r a p i s t a e r e f e r e n t e d i p a t o l o g i a a l C n a o - O r i g i n a d a i m e l a n o c i t i n e l t r a t t o u v e a l e ( c o r o i d e , c o r p o c i l i a r e o i r i d e ) . L a c o r o i d e è i l s i t o p i ù c o m u n e c o i n v o l t o e d à o r i g i n e a l 9 0 % d e i m e l a n o m i u v e a l i " . L a p a t o l o g i a " c o l p i s c e s o p r a t t u t t o p e r s o n e t r a i 5 0 e i 7 0 a n n i - a g g i u n g e - S e b b e n e p o s s a m a n i f e s t a r s i i n e t à p i ù g i o v a n e , è r a r o c h e s i p r e s e n t i p r i m a d e i 3 0 a n n i . S i s t i m a c h e , i n I t a l i a , s i a n o c i r c a 4 0 0 l e n u o v e d i a g n o s i a l l ’ a n n o " . L a p r e s e n t a z i o n e c l i n i c a d e l m e l a n o m a u v e a l e " v a r i a i n b a s e a l l a d i m e n s i o n e e a l l a l o c a l i z z a z i o n e d e l t u m o r e - c o n t i n u a F i o r e - I n m o l t i c a s i , i l r i s c o n t r o d i m e l a n o m a u v e a l e è i n c i d e n t a l e d u r a n t e e s a m i o c u l a r i d i r o u t i n e , e s s e n d o l a m a g g i o r p a r t e d e i p a z i e n t i a s i n t o m a t i c a a l m o m e n t o d e l l a p r e s e n t a z i o n e . I s i n t o m i v i s i v i p i ù c o m u n i r i f e r i t i d a i p a z i e n t i i n c l u d o n o v i s i o n e o f f u s c a t a , p e r c e z i o n e d i l a m p i o s c i n t i l l e d i l u c e , d i f e t t i d e l c a m p o v i s i v o , m o s c h e v o l a n t i e , r a r a m e n t e , d o l o r e o c u l a r e . L a r i d u z i o n e d e l l a c a p a c i t à v i s i v a s i v e r i f i c a s o p r a t t u t t o q u a n d o l e d i m e n s i o n i d e l t u m o r e d i v e n t a n o c o n s i s t e n t i o p p u r e , s e b b e n e d i p i c c o l e d i m e n s i o n i , l a m a l a t t i a è a d i a c e n t e a l n e r v o o d i s c o o t t i c o o a r e e r e s p o n s a b i l i d e l l a v i s i o n e c e n t r a l e " . S t o r i c a m e n t e , i l t r a t t a m e n t o p r i n c i p a l e p e r i l m e l a n o m a u v e a l e " e r a l ’ e n u c l e a z i o n e , c i o è l a r i m o z i o n e c h i r u r g i c a d e l l ’ o c c h i o – p r e c i s a F i o r e - N e g l i a n n i ' 7 0 s i è c o m i n c i a t o a m e t t e r e i n d i s c u s s i o n e l ’ e f f i c a c i a d e l l a c h i r u r g i a n e l p r e v e n i r e l e m e t a s t a s i , p o r t a n d o a d i n v e s t i g a r e a p p r o c c i c o n s e r v a t i v i . I l m e l a n o m a o c u l a r e h a r a p p r e s e n t a t o l ’ a p r i p i s t a n e l l ’ u t i l i z z o c l i n i c o d e l l a p r o t o n t e r a p i a . N e l 1 9 7 5 , n e g l i S t a t i U n i t i , f u t r a t t a t o i l p r i m o p a z i e n t e a l m o n d o c o n m e l a n o m a o c u l a r e c o n q u e s t a p a r t i c o l a r e t e c n i c a d i r a d i o t e r a p i a . D a g l i a n n i 8 0 a d o g g i v i s o n o c h i a r e e v i d e n z e a s u p p o r t o d e l t r a t t a m e n t o , c h e r a p p r e s e n t a u n a v a l i d a a l t e r n a t i v a a l l ’ e n u c l e a z i o n e o a l l a b r a c h i t e r a p i a . S o n o n u m e r o s i g l i s t u d i i n l e t t e r a t u r a c h e d i m o s t r a n o c h e n o n v i s o n o d i f f e r e n z e i n t e r m i n i d i c o n t r o l l o l o c a l e d e l l a m a l a t t i a , c i o è d i s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e , p e r m e t t e n d o p e r ò d i c o n s e r v a r e l ’ o c c h i o e , i n n u m e r o s i c a s i , a n c h e l a f u n z i o n a l i t à v i s i v a ” . C o m e s p i e g a G i a n l u c a V a g o , p r e s i d e n t e C n a o e d i r e t t o r e d e l d i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a e o n c o e m a t o l o g i a d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o , “ l a p r o t o n t e r a p i a c o n s e n t e d i o t t i m i z z a r e l a d o s e r i l a s c i a t a n e l l a s e d e t u m o r a l e e d i l i m i t a r e a l m a s s i m o q u e l l a c h e r a g g i u n g e l e s t r u t t u r e e i t e s s u t i s a n i c i r c o s t a n t i , m i n i m i z z a n d o g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i a l u n g o t e r m i n e . I l m e l a n o m a o c u l a r e , p e r l a s u a p o s i z i o n e d e l i c a t a v i c i n o a t e s s u t i s e n s i b i l i - s o t t o l i n e a - è t r a i t u m o r i c h e p o s s o n o t r a r r e m a g g i o r i b e n e f i c i d a l l ’ a d r o t e r a p i a . Q u a s i t u t t i i p a z i e n t i r a g g i u n g o n o i l c o n t r o l l o d i m a l a t t i a , e v i t a n d o c o s ì i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i d e m o l i t i v i . P r i m a d e l 2 0 1 6 , i m a l a t i e r a n o c o s t r e t t i a d a n d a r e a l l ’ e s t e r o p e r l e c u r e . I l C n a o è d o t a t o d i u n f a s c i o d i p r o t o n i c o n s c a n n i n g a t t i v o - u n a t e c n i c a c h e p e r m e t t e d i d i r i g e r e c o n e f f i c i e n z a e p r e c i s i o n e i l f a s c i o d i p r o t o n i s u l l a m a s s a t u m o r a l e - c h e è s t a t o i m p l e m e n t a t o p r o p r i o p e r t r a t t a r e a n c h e i l m e l a n o m a o c u l a r e " . " I l t r a t t a m e n t o o c u l a r e c o n p r o t o n i v i e n e e s e g u i t o a n c o r a o g g i i n t u t t o i l m o n d o c o n t e c n i c a p a s s i v a d i d i s t r i b u z i o n e d e l f a s c i o e i n u n a s a l a d e d i c a t a e s c l u s i v a m e n t e a l t r a t t a m e n t o d i q u e l l a s p e c i f i c a p a t o l o g i a – i l l u s t r a M a r i o C i o c c a , r e s p o n s a b i l e d e l l ' U n i t à d i F i s i c a m e d i c a d i C n a o - N e l 2 0 1 5 i f i s i c i m e d i c i d e l C n a o h a n n o p r o g e t t a t o e r e a l i z z a t o p e r l a p r i m a v o l t a a l m o n d o u n a d a t t a m e n t o d e l l a l i n e a d i f a s c i o e s i s t e n t e , i n m o d o d a r e n d e r l a i d o n e a a n c h e a i t r a t t a m e n t i o c u l a r i c o n p a r i q u a l i t à , i n p a r t i c o l a r e a b b i n a n d o a l l o s c a n n i n g a t t i v o d e l f a s c i o u n c o l l i m a t o r e p e r s o n a l i z z a t o . Q u e s t a s t r a t e g i a s i è d i m o s t r a t a v i n c e n t e , a l p u n t o d a r a p p r e s e n t a r e o g g i u n a m o d a l i t à d i t e n d e n z a d a p a r t e d i a l t r i c e n t r i m o n d i a l i , a l f i n e d i r e n d e r e i l t r a t t a m e n t o o c u l a r e c o n p r o t o n i s e m p r e p i ù d i s p o n i b i l e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a " . I l t r a t t a m e n t o d e l m e l a n o m a o c u l a r e a l C n a o - s i l e g g e n e l l a n o t a - è s t a t o r e s o p o s s i b i l e g r a z i e a l l a D e l i b e r a n ° 1 1 8 9 / 2 0 1 9 d i R e g i o n e L o m b a r d i a c h e n e h a a u t o r i z z a t o e s o s t e n u t o l ’ a t t i v a z i o n e c o n f e r m a n d o i l r u o l o d e l C n a o c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r l e t e r a p i e o n c o l o g i c h e a v a n z a t e . A d i r i g e r e i l d i p a r t i m e n t o c l i n i c o d i C n a o è E s t e r O r l a n d i . L a c u r a d e l m e l a n o m a o c u l a r e c o n p r o t o n t e r a p i a è u n e s e m p i o d i s t r e t t a c o l l a b o r a z i o n e m u l t i d i s c i p l i n a r e : l ’ o c u l i s t a s p e c i a l i s t a i n c h i r u r g i a o n c o l o g i c a , i l r a d i o t e r a p i s t a , i l f i s i c o m e d i c o e i l b i o i n g e g n e r e . " I l p r i m o s t e p d e l l a p r e s a i n c a r i c o d e l p a z i e n t e p a r t e n e l c e n t r o d i o f t a l m o l o g i a d i r i f e r i m e n t o , d o v e a v v i e n e l a d i a g n o s i c l i n i c a d a p a r t e d i u n o c u l i s t a e s p e r t o – r i c o r d a F i o r e - P e r g a r a n t i r e l a m a s s i m a e f f i c a c i a d e l t r a t t a m e n t o , l a c o n f e r m a d i a g n o s t i c a d e v e e s s e r e e s e g u i t a d a u n c e n t r o d i r i f e r i m e n t o s p e c i a l i z z a t o . P e r q u e s t o , i l C n a o p r e n d e i n c a r i c o e t r a t t a i p a z i e n t i a v v a l e n d o s i d e l l a s t r e t t a c o l l a b o r a z i o n e d i c e n t r i d i r i c o n o s c i u t a e c c e l l e n z a , q u a l i , n e i p r i m i a n n i , l a d i v i s i o n e d i O c u l i s t i c a O n c o l o g i c a d e g l i O s p e d a l i G a l l i e r a d i G e n o v a e , o g g i , l ' O n c o l o g i a O c u l a r e d e l l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e d e i t u m o r i ( I n t ) d i M i l a n o e q u e l l a d e l P o l i c l i n i c o G e m e l l i d i R o m a " . " A l l a F o n d a z i o n e I r c c s I n t d i M i l a n o è a t t i v a u n a s t r u t t u r a d e d i c a t a a l l a c h i r u r g i a o n c o l o g i c a o c u l a r e - s p i e g a M a r t i n a A n g i , d i r e t t r i c e d e l l a C h i r u r g i a o n c o l o g i c a o c u l a r e d e l l ’ I n t d i M i l a n o - I l t r a t t a m e n t o è a f f i d a t o a u n ’ é q u i p e m u l t i d i s c i p l i n a r e c h e l a v o r a i n s t r e t t a s i n e r g i a p e r c o s t r u i r e p e r c o r s i t e r a p e u t i c i s u m i s u r a . S e g u i a m o o g n i f a s e , d a l l a d i a g n o s i a l l e t e r a p i e s i s t e m i c h e , p a s s a n d o p e r l a c h i r u r g i a e l a r a d i o t e r a p i a , c o n u n ’ a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e a l l a s a l v a g u a r d i a d e l l ’ o r g a n o e a l l a f u n z i o n a l i t à v i s i v a , o g g i p o s s i b i l e a n c h e g r a z i e a l l a r a d i o t e r a p i a c o n p r o t o n i . U n a v o l t a c o n f e r m a t a l ’ i n d i c a z i o n e a l l a p r o t o n t e r a p i a , i l p a z i e n t e v i e n e s o t t o p o s t o i n I n t a u n i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o o c u l i s t i c o p e r l ’ a p p l i c a z i o n e d i q u a t t r o c l i p s i n t a n t a l i o , p i c c o l i s s i m i b o t t o n c i n i m e t a l l i c i c h e ‘ m a r c a n o ’ i l t u m o r e , c i o è d e l i m i t a n o l ’ a r e a d e l l a m a l a t t i a c h e d o v r à p o i e s s e r e i r r a d i a t a c o n e s t r e m a p r e c i s i o n e . I l p a z i e n t e v i e n e p o i i n v i a t o a C n a o p e r l a r a d i o t e r a p i a c o n p r o t o n i , i l c u i p i a n o d i t r a t t a m e n t o v i e n e d i s c u s s o m u l t i d i s c i p l i n a r m e n t e t r a g l i s p e c i a l i s t i d i I n t e C n a o . L a n o s t r a é q u i p e h a s i n o r a i n v i a t o a l C n a o p e r i l t r a t t a m e n t o c o n p r o t o n i o l t r e 4 0 0 p a z i e n t i " . D o p o l ’ i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o , " a l C n a o s o n o e s e g u i t e t u t t e l e p r o c e d u r e d i p r e p a r a z i o n e a l t r a t t a m e n t o c o n p r o t o n i – e v i d e n z i a F i o r e - V i e n e e f f e t t u a t a u n a T a c d i c e n t r a t u r a c o n m a s c h e r a d i i m m o b i l i z z a z i o n e p e r s o n a l i z z a t a c o n c u i i l p a z i e n t e e s e g u i r à i l t r a t t a m e n t o s u u n a s e d i a d e d i c a t a , s o l i d a l e c o n u n s i s t e m a d i f i s s a z i o n e d e l l o s g u a r d o . P e r r i d u r r e a l m i n i m o l a d o s e a l l e s t r u t t u r e c r i t i c h e - p r e c i s a - d u r a n t e l a p i a n i f i c a z i o n e d e l t r a t t a m e n t o v i e n e s t a b i l i t a u n a d i r e z i o n e o t t i m a l e d e l l o s g u a r d o , g r a z i e a d u n s i s t e m a ‘ E y e T r a c k i n g S y s t e m ’ ( E t s ) , d o t a t o d i u n a l u c e d i f i s s a z i o n e p e r s t a b i l i z z a r e l a d i r e z i o n e d e l l o s g u a r d o e m o n i t o r a r e i n t e m p o r e a l e i l m o v i m e n t o d e g l i o c c h i . P e r p o s i z i o n a r e c o n p r e c i s i o n e l ' E t s v e n g o n o u t i l i z z a t i r o b o t e s i s t e m i d i t r a c c i a m e n t o o t t i c o c o n c u i s i v e r i f i c a l ' a c c u r a t e z z a e l a r i p r o d u c i b i l i t à d i p o s i z i o n e d e l l a l u c e d i f i s s a z i o n e . S i t r a t t a d i u n a s o f i s t i c a t a t e c n o l o g i a , s v i l u p p a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l P o l i t e c n i c o d i M i l a n o , c h e p e r m e t t e a l p a z i e n t e d i o r i e n t a r e l ’ o c c h i o n e l l a d i r e z i o n e p r e f i s s a t a . I l t r a t t a m e n t o s i s v o l g e i n 4 g i o r n i c o n s e c u t i v i , c o n u n a t t e n t o c o n t r o l l o d e l l a p o s i z i o n e d e l l ’ o c c h i o d u r a n t e l ’ i r r a d i a z i o n e . D o p o i l t r a t t a m e n t o , i l p a z i e n t e p r o s e g u e i l s u o p e r c o r s o d i c u r a i n I n t , c o n v i s i t e d i c o n t r o l l o s i a o c u l i s t i c h e c h e o n c o l o g i c h e " . T r a i f a t t o r i d i r i s c h i o d e l l a p a t o l o g i a , c o n c l u d e F i o r e c i s o n o " a l c u n e c o n d i z i o n i e r e d i t a r i e c o m e l a m e l a n o c i t o s i o c u l o d e r m i c a , n e v i c o r o i d e a l i p r e e s i s t e n t i , c h e r i c h i e d o n o c o n t r o l l i c o s t a n t i . P e r l a p r e v e n z i o n e è f o n d a m e n t a l e l a v i s i t a o c u l i s t i c a a n n u a l e , a p a r t i r e d a i 4 0 a n n i " .