R o m a , 2 6 a g o . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - A n c h e q u e s t ’ a n n o E n g i n e e r i n g è t r a i p r o t a g o n i s t i d e l M e e t i n g d i R i m i n i . I l G r u p p o l e a d e r n e i p r o c e s s i d i d i g i t a l i z z a z i o n e p e r a z i e n d e e p a h a p a r t e c i p a t o c o n l ’ e x e c u t i v e d i r e c t o r e n e r g y & u t i l i t i e s , I t a l o M o r o n i a ' L ’ e n e r g i a è v i t a l e . O c c o r r e r e a l i s m o ' , p a n e l c h e h a m e s s o a c o n f r o n t o m o n d o d e l l a p o l i t i c a e d e l l e a z i e n d e s u l l e s f i d e d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a . A l l a f i n e d e l s u o i n t e r v e n t o , M o r o n i h a c o m m e n t a t o : “ L a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a i t a l i a n a s t a v i v e n d o u n a c r e s c i t a n o n l i n e a r e e s e g n a t a d a a l c u n e c o n t r a d d i z i o n i . S o l o p e r f a r e u n o d e g l i e s e m p i p o s s i b i l i , b a s t a d i r e c h e n e l 2 0 2 4 a b b i a m o r a g g i u n t o i l r e c o r d d e l 4 1 % d i e n e r g i a d a f o n t i r i n n o v a b i l i , m e n t r e n e l p r i m o t r i m e s t r e 2 0 2 5 s i a m o s c e s i a l 3 3 % . I n q u e s t a f a s e è q u i n d i n e c e s s a r i o u n a p p r o c c i o s i s t e m i c o i n c u i l a d i g i t a l i z z a z i o n e g i o c a u n r u o l o c r u c i a l e . S e d a u n a p a r t e , i n f a t t i , l e n u o v e t e c n o l o g i e d i v e n t a n o d r i v e r d i e f f i c i e n z a , s e m p l i f i c a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à , d a l l ’ a l t r a p o s s o n o s u p p o r t a r e a z i e n d e e d e c i s o r i p o l i t i c i n e l t r a s f o r m a r e l a c o m p l e s s i t à d i u n s e t t o r e f o r t e m e n t e d i v e r s i f i c a t o i n o p p o r t u n i t à d i r e a l i z z a r e s e r v i z i i n n o v a t i v i e a b e n e f i c i o d i u n a p r o d u z i o n e e d i s t r i b u z i o n e e n e r g e t i c a s e m p r e p i ù c a p i l l a r e e i n c l u s i v a , p o r t a n d o v a n t a g g i c o n c r e t i a i c i t t a d i n i " , h a a g g i u n t o . " I n E n g i n e e r i n g a b b i a m o o l t r e t r e n t ’ a n n i d i e s p e r i e n z a - h a s p i e g a t o a n c o r a - n e l s e t t o r e e n e r g y & u t i l i t i e s , d i c u i s u p p o r t i a m o u n o s v i l u p p o c o s t a n t e m e n t e o r i e n t a t o a l l ’ i n n o v a z i o n e e a l l a s o s t e n i b i l i t à e c o n o m i c a e a m b i e n t a l e , g u i d a n d o l i v e r s o s o l u z i o n i g r e e n e c o n i m p a t t i p o s i t i v i s u l l e c o m u n i t à . P e r q u e s t o r i t e n i a m o c h e i n u n a f a s e c o s ì c o m p l e s s a l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a s i r e a l i z z i c o m b i n a n d o a m b i z i o n e t e c n o l o g i c a e r e a l i s m o o p e r a t i v o . P r o p o n i a m o t r e a z i o n i c o n c r e t e : a p r i r e t a v o l i t e c n i c i t r a i s t i t u z i o n i , o p e r a t o r i e p l a y e r d i t e c n o l o g i a , p e r m e t t e r e a f a t t o r c o m u n e e s i g e n z e , o b i e t t i v i e k n o w h o w ; i n c r e m e n t a r e g l i i n v e s t i m e n t i i n n u o v e t e c n o l o g i e a b i l i t a n t i c o m e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , d i g i t a l t w i n e i o t , p e r v e l o c i z z a r e u n a d i g i t a l i z z a z i o n e i n e q u i l i b r i o t r a s t a n d a r d i z z a z i o n e e c u s t o m i z z a z i o n e d i s e r v i z i c h e r i s p o n d a n o a l l e e s i g e n z e d e l l e s i n g o l e u t i l i t y ; r a f f o r z a r e c o m p e t e n z e i b r i d e c a p a c i d i i n t e g r a r e b u s i n e s s , t e c n o l o g i a e s o s t e n i b i l i t à , s e m p r e p i ù c e n t r a l e n e l l e s t r a t e g i e e n e r g e t i c h e . S o l o c o s ì p o t r e m o r e n d e r e l a t r a n s i z i o n e i n c o r s o u n p e r c o r s o s t a b i l e , e f f i c i e n t e e i n g r a d o d i g u a r d a r e a l l e s f i d e d e l f u t u r o ” , h a s p i e g a t o a n c o r a . C o n o l t r e 3 5 a n n i d i e s p e r i e n z a , 1 1 0 0 s p e c i a l i s t i e 3 0 0 c l i e n t i , E n g i n e e r i n g è t r a i p r i n c i p a l i a b i l i t a t o r i t e c n o l o g i c i d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a i t a l i a n a . G e s t i s c e , i n t e g r a e c o o r d i n a i l c i c l o d i v i t a d e l l e r i s o r s e n a t u r a l i p e r l ' e n e r g i a ( e l e t t r i c i t à , g a s , a c q u a ) , a b i l i t a n d o l ' e r o g a z i o n e i n n o v a t i v a d i s e r v i z i a t t r a v e r s o l e n u o v e t e c n o l o g i e , l ' e m p o w e r m e n t d e l c o n s u m a t o r e f i n a l e e l a g e s t i o n e i n t e l l i g e n t e d i i n f r a s t r u t t u r e e s i s t e m i e n e r g e t i c i . C u o r e d e l l ’ a p p r o c c i o d i E n g i n e e r i n g è l ’ u t i l i z z o s t r a t e g i c o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , o r m a i l e v a e s s e n z i a l e p e r r e n d e r e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a n o n s o l o p o s s i b i l e , m a s o s t e n i b i l e e s t a b i l e n e l t e m p o . L ’ A i c o n s e n t e d i a n t i c i p a r e , o t t i m i z z a r e e d e c i d e r e i n t e m p o r e a l e i n u n c o n t e s t o c a r a t t e r i z z a t o d a r e t i b i d i r e z i o n a l i , m i c r o - p r o d u z i o n e d i f f u s a e d o m a n d a e n e r g e t i c a s e m p r e p i ù v a r i a b i l e . G l i a l g o r i t m i d i m a c h i n e l e a r n i n g t r a s f o r m a n o g r a n d i v o l u m i d i d a t i g r e z z i i n i n s i g h t o p e r a t i v i , g u i d a n d o l e s c e l t e d e g l i o p e r a t o r i e d e l l e i s t i t u z i o n i v e r s o u n s i s t e m a e n e r g e t i c o p i ù r e s i l i e n t e , d i s t r i b u i t o e c o e r e n t e c o n g l i o b i e t t i v i d i t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a . C o n l a p i a t t a f o r m a p r o p r i e t a r i a N e t a , m o d u l a r e e d a t a - d r i v e n , E n g i n e e r i n g s u p p o r t a o l t r e 1 5 0 c l i e n t i i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i , f a v o r e n d o e v e l o c i z z a n d o l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e i p r o c e s s i c o r e d e l s e t t o r e ( d a l l a g e s t i o n e o p e r a t i v a a l l a r e l a z i o n e c o n i l c l i e n t e ) , a b i l i t a n d o e c o s i s t e m i p i ù e f f i c i e n t i e p r o n t i a d a c c o g l i e r e i n u o v i m o d e l l i e n e r g e t i c i d i s t r i b u i t i . I l p a n e l ' L ’ e n e r g i a è v i t a l e . O c c o r r e r e a l i s m o ' è s t a t o m o d e r a t o d a F e l i c e V a i , v i c e p r e s i d e n t e d i C o m p a g n i a d e l l e O p e r e , e h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i P a o l o A r r i g o n i , p r e s i d e n t e d e l G s e , M a r c o B e r n a r d i , p r e s i d e n t e d i I l l u m i a , G i o r g i o G o r i , e u r o p a r l a m e n t a r e , N i c o l a P r o c a c c i n i , e u r o p a r l a m e n t a r e e r e s p o n s a b i l e e n e r g i a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , e F r a n c e s c o S a l e r n i , d i r e t t o r e s t r a t e g i a , d i g i t a l e e s o s t e n i b i l i t à d i T e r n a .