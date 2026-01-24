C e f a l ù ( P a ) , 2 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " È s t a t o u n m o m e n t o d i v e r o g o d i m e n t o i n t e l l e t t u a l e . N o n r i p r e n d o l e i n n u m e r e v o l i s o l l e c i t a z i o n i c h e s o n o e m e r s e d a l l e r e l a z i o n i , m a l e p o r t i a m o d e n t r o d i n o i e c o n t e n g o n o u n a q u a n t i t à d i s o l l e c i t a z i o n i , d i i n d i c a z i o n i p e r r i f l e t t e r e e p e r a d e g u a r e c o m p o r t a m e n t i e i n i z i a t i v e a q u a n t o è s t a t o e s p r e s s o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n u n s a l u t o a l t e r m i n e d e l c o n v e g n o ' M e d i t e r r a n e o : m a r e d i p a c e ? ” , p r o m o s s o a C e f a l ù d a l l a F o n d a z i o n e A c c a d e m i a V i a P u l c h r i t u d i n i s , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a D i o c e s i e i l C o m u n e . U n a c o n v e r s a z i o n e t r a s t o r i a , c r i s t i a n e s i m o e a r t e p e r r i l e g g e r e i l M e d i t e r r a n e o t r a p a s s a t o , p r e s e n t e e f u t u r o c o m e s p a z i o d i i n c o n t r o e d i d i a l o g o . " È s t a t o d a v v e r o u n p e r c o r s o - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - c h e h a m e s s o i n s i e m e s t o r i a , c h e n o n è p a s s a t o m a è s v o l g i m e n t o e q u i n d i l e g a p a s s a t o , p r e s e n t e e a v v e n i r e , è q u e l l o c h e c i è s t a t o d e t t o c o n c h i a r e z z a e c o n g r a n d e p r o f o n d i t à . Q u i n d i v o r r e i s e m p l i c e m e n t e r i n g r a z i a r e C e f a l ù p e r q u e s t a o c c a s i o n e e l a F o n d a z i o n e , l a p r o f e s s o r e s s a M i l i t e l l o p e r q u a n t o h a d e t t o i n i z i a l m e n t e e c o n g r a n d e p e r s o n a l e t r a s p o r t o m o n s i g n o r V a l e n z i a n o p e r l ' i n i z i a t i v a , i n v i a n d o g l i n o n s o l t a n t o g l i a u g u r i m a u n g r a n d e a b b r a c c i o d a p a r t e d i t u t t i , c o n l a r i c o n o s c e n z a p e r l a s u a a z i o n e f a t t a i n t a n t i d e c e n n i d i i m p e g n o . G r a z i e a n c o r a a t u t t i e , r i p e t o , p o r t i a m o d e n t r o d i n o i q u a n t o c i è s t a t o d e t t o d a l l e r e l a z i o n i e q u a n t o c i è s t a t o s o l l e c i t a t o a r i f l e t t e r e , a n c h e p e r l ' a z i o n e q u o t i d i a n a d a s v o l g e r e c i a s c u n o n e i s u o i c o m p i t i e r e s p o n s a b i l i t à " . I l c o n v e g n o , m o d e r a t o d a l d i r e t t o r e d i T v 2 0 0 0 V i n c e n z o M o r g a n t e , h a v i s t o g l i i n t e r v e n t i d e l l e l e p r o f e s s o r e s s e E m a n u e l a P r i n z i v a l l i e A n n a F o a ( r i s p e t t i v a m e n t e d o c e n t i d i S t o r i a d e l c r i s t i a n e s i m o e S t o r i a m o d e r n a p r e s s o l ’ U n i v e r s i t à L a S a p i e n z a d i R o m a ) , e d e l l a d i r e t t r i c e d e l M u s e o M a r t d i T r e n t o e R o v e r e t o , M i c o l F o r t i . A i n t r o d u r r e l a g i o r n a t a i s a l u t i d e l V e s c o v o e d e l s i n d a c o d i C e f a l ù , r i s p e t t i v a m e n t e , G i u s e p p e M a r c i a n t e e D a n i e l e T u m m i n e l l o .