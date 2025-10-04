M i l a n o , 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S o n o a n d a t i a c a c c i a d e g l i e r r o r i n a s c o s t i n e l l e c e l l u l e , p e r a r r i v a r e a i n t e r c e t t a r e m e c c a n i s m i c h e p o t r e b b e r o a v e r e u n r u o l o n e l l o s v i l u p p o d i d i v e r s e m a l a t t i e , t r a c u i i t u m o r i . U n t e a m d i r i c e r c a t o r i d e l l ' u n i v e r s i t à d i T r e n t o , i n s i e m e a c o l l e g h i d e l l ' u n i v e r s i t à d i M i l a n o - B i c o c c a f i r m a u n o s t u d i o c h e i n d a g a s u l f u n z i o n a m e n t o d e l l e n a n o m a c c h i n e f o n d a m e n t a l i d e g l i o r g a n i s m i v i v e n t i , l e p r o t e i n e , c h e s v o l g o n o i n n u m e r e v o l i f u n z i o n i n e l c i c l o b i o l o g i c o d e l l a c e l l u l a . I l l a v o r o d e g l i e s p e r t i s u g g e r i s c e c h e m o d i f i c h e c h i m i c h e i n p a r t i c o l a r i p o s i z i o n i d e l l e p r o t e i n e p o s s o n o a v v e n i r e g i à i n m o m e n t i p r e c o c i d e l l a l o r o s i n t e s i e i n z o n e i n a c c e s s i b i l i . M u t a z i o n i n e l l e s t e s s e p o s i z i o n i p o t r e b b e r o e s s e r e r i l e v a n t i p e r c a p i r e d i p i ù s u l l e d i n a m i c h e d i a l c u n e m a l a t t i e . O g n i s e c o n d o , s p i e g a n o g l i a u t o r i , m i l i o n i d i p r o t e i n e v e n g o n o p r o d o t t e s o t t o f o r m a d i c a t e n e f a t t e d i d i v e r s i a m m i n o a c i d i . M a p e r f u n z i o n a r e b e n e , q u e s t e c a t e n e d e v o n o r i p i e g a r s i s u s e s t e s s e n e l m o d o g i u s t o , f i n o a d a c q u i s i r e u n a f o r m a s p e c i f i c a n e l l a q u a l e p o s s o n o s v o l g e r e l a l o r o f u n z i o n e b i o l o g i c a . E ' n o t o c h e , p e r i n n e s c a r e s p e c i f i c i p r o c e s s i b i o c h i m i c i , l a c e l l u l a è i n g r a d o d i m o d i f i c a r e l a s t r u t t u r a c h i m i c a d e l l e p r o t e i n e r i p i e g a t e , a g e n d o c o n m o l e c o l e c h i a m a t e ' e n z i m i ' s u s p e c i f i c i p u n t i d e l l a l o r o s u p e r f i c i e . L o s t u d i o h a m e s s o i n l u c e u n n u o v o m e c c a n i s m o , p e r i l q u a l e l a m o d i f i c a d e l l a s t r u t t u r a c h i m i c a d e l l e p r o t e i n e a v v i e n e g i à d u r a n t e l a f a s e d i r i p i e g a m e n t o . I n p a r t i c o l a r e , l a r i c e r c a s i è c o n c e n t r a t a s u u n a m o d i f i c a c h i m i c a c h i a m a t a ' f o s f o r i l a z i o n e ' , c h e d i s o l i t o s e r v e a r e g o l a r e l ' a t t i v i t à d e l l e p r o t e i n e . I l l a v o r o m o s t r a c h e , s e q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e c o l p i s c e p u n t i n a s c o s t i n e l l a s t r u t t u r a d e l l a p r o t e i n a , p u ò c a u s a r e u n e r r o r e n e l p r o c e s s o d i r i p i e g a m e n t o , ' s e g n a n d o ' l a p r o t e i n a p e r u n a r a p i d a d i s t r u z i o n e . I l r i s u l t a t o è f r u t t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a i l g r u p p o d i E m i l i a n o B i a s i n i , b i o c h i m i c o n e l D i p a r t i m e n t o d i B i o l o g i a c e l l u l a r e , c o m p u t a z i o n a l e e i n t e g r a t a ( C i b i o ) d e l l ' u n i v e r s i t à d i T r e n t o e q u e l l o d i P i e t r o F a c c i o l i , e s p e r t o d i b i o f i s i c a c o m p u t a z i o n a l e a l l ' u n i v e r s i t à d i M i l a n o - B i c o c c a e a f f e r e n t e a l l ' I s t i t u t o n a z i o n a l e d i F i s i c a n u c l e a r e ( I n f n ) . L ' a r t i c o l o è s t a t o p u b b l i c a t o d a l l a r i v i s t a ' E m b o J o u r n a l ' . M a p e r f u n z i o n a r e b e n e , q u e s t e c a t e n e d e v o n o r i p i e g a r s i s u s e s t e s s e n e l m o d o g i u s t o , f i n o a d a c q u i s i r e u n a f o r m a s p e c i f i c a n e l l a q u a l e p o s s o n o s v o l g e r e l a l o r o f u n z i o n e b i o l o g i c a . E ' n o t o c h e , p e r i n n e s c a r e s p e c i f i c i p r o c e s s i b i o c h i m i c i , l a c e l l u l a è i n g r a d o d i m o d i f i c a r e l a s t r u t t u r a c h i m i c a d e l l e p r o t e i n e r i p i e g a t e , a g e n d o c o n m o l e c o l e c h i a m a t e ' e n z i m i ' s u s p e c i f i c i p u n t i d e l l a l o r o s u p e r f i c i e . L o s t u d i o h a m e s s o i n l u c e u n n u o v o m e c c a n i s m o , p e r i l q u a l e l a m o d i f i c a d e l l a s t r u t t u r a c h i m i c a d e l l e p r o t e i n e a v v i e n e g i à d u r a n t e l a f a s e d i r i p i e g a m e n t o . I n p a r t i c o l a r e , l a r i c e r c a s i è c o n c e n t r a t a s u u n a m o d i f i c a c h i m i c a c h i a m a t a ' f o s f o r i l a z i o n e ' , c h e d i s o l i t o s e r v e a r e g o l a r e l ' a t t i v i t à d e l l e p r o t e i n e . Q u i s t a i l p u n t o , s i s p i e g a i n u n a n o t a . N e l l a b i o l o g i a c l a s s i c a , l a m a g g i o r p a r t e d e l l e m o d i f i c h e c h i m i c h e d e l l e p r o t e i n e a v v e n g o n o d o p o c h e q u e s t e s o n o s t a t e p r o d o t t e e h a n n o a s s u n t o l a l o r o f o r m a f i n a l e . I n p a r t i c o l a r e , l a f o s f o r i l a z i o n e a v v i e n e i n p u n t i a c c e s s i b i l i d e l l a p r o t e i n a : s u l l a s u a ' s u p e r f i c i e ' . M a i l g r u p p o h a s c o p e r t o c h e i n u n a r i l e v a n t e q u a n t i t à d i p r o t e i n e u m a n e - c i r c a u n a s u t r e - e s i s t o n o s i t i d i f o s f o r i l a z i o n e c o m p l e t a m e n t e n a s c o s t i a l l ' i n t e r n o d e l l a s t r u t t u r a e q u i n d i i n a c c e s s i b i l i a g l i e n z i m i r e s p o n s a b i l i d e l l a l o r o m o d i f i c a c h i m i c a . L ' i p o t e s i è q u i n d i c h e l a m o d i f i c a c h i m i c a a v v e n g a p r i m a c h e l a p r o t e i n a f i n i s c a d i r i p i e g a r s i s u s e s t e s s a . G r a z i e a s o f i s t i c a t e s i m u l a z i o n i a l c a l c o l a t o r e , g l i s t u d i o s i h a n n o o s s e r v a t o c h e a l c u n e p r o t e i n e s i f e r m a n o t e m p o r a n e a m e n t e i n ' s t a t i i n t e r m e d i ' d u r a n t e i l l o r o r i p i e g a m e n t o . È i n q u e s t e ' s t a z i o n i d i s o s t a ' c h e g l i e n z i m i p o s s o n o i n t e r v e n i r e , a p p l i c a n d o m o d i f i c h e c h i m i c h e p r i m a c h e l a p r o t e i n a a b b i a c o m p l e t a t o l a s u a f o r m a f i n a l e . E s p e r i m e n t i b i o c h i m i c i b a s a t i s u p r o t e i n e m o d i f i c a t e g e n e t i c a m e n t e p e r m i m a r e l ' e f f e t t o d e l l a f o s f o r i l a z i o n e h a n n o c o n f e r m a t o q u e s t a i p o t e s i . U n a f u n z i o n e d i q u e s t e m o d i f i c h e a n t i c i p a t e p o t r e b b e e s s e r e q u e l l a d i s v o l g e r e u n a s o r t a d i ' c o n t r o l l o q u a l i t à ' . " S e u n a p r o t e i n a i m p i e g a t r o p p o t e m p o p e r r i p i e g a r s i - s p i e g a F a c c i o l i - l a c e l l u l a p u ò i n t e r p r e t a r e i l r i t a r d o c o m e u n s e g n a l e d i m a l f u n z i o n a m e n t o e ' t a g g a r l a ' c o n u n a f o s f o r i l a z i o n e , d e c i d e n d o s e m a n t e n e r l a a t t i v a o s e e l i m i n a r l a " . C o n f r o n t a n d o l e i n f o r m a z i o n i c o n d a t a b a s e d i m u t a z i o n i t u m o r a l i , i r i c e r c a t o r i h a n n o t r o v a t o c h e a l c u n e m u t a z i o n i c h e i m i t a n o l a f o s f o r i l a z i o n e i n q u e s t i s i t i c o s i d d e t t i ' c r i p t i c i ' p o s s o n o f a v o r i r e l o s v i l u p p o d e l t u m o r e , a d e s e m p i o d i s a t t i v a n d o g e n i c h e n o r m a l m e n t e b l o c c a n o i l c a n c r o ( o n c o s o p p r e s s o r i ) . I r i s u l t a t i m o s t r a n o c h e l a f o s f o r i l a z i o n e p u ò a v v e n i r e g i à d u r a n t e l a s i n t e s i d e l l a p r o t e i n a ( n o n s o l o d o p o ) , i n f l u e n z a n d o n e i l c o r r e t t o r i p i e g a m e n t o e l a s u a e s p r e s s i o n e . S i a p r e c o s ì u n a n u o v a s t r a d a d i r i c e r c a , p e r c a p i r e c o m e q u e s t e m o d i f i c h e ' c r i p t i c h e ' p o s s a n o i n f l u e n z a r e l a s a l u t e e c o n t r i b u i r e a m a l a t t i e . I l l a v o r o , c o n c o n t r i b u t i a n c h e d i u n i v e r s i t à d i P a d o v a , S i s s a d i T r i e s t e , u n i v e r s i t à d i S a n t i a g o d i C o m p o s t e l a e C e n t r o a g r i c o l t u r a a l i m e n t i a m b i e n t e ( C 3 A ) d i U n i T r e n t o , h a r i c e v u t o i l s o s t e g n o d e l l a F o n d a z i o n e T e l e t h o n c h e f i n a n z i a l a r i c e r c a s u l l e m a l a t t i e g e n e t i c h e r a r e .