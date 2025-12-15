R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P a r a d o s s a l m e n t e , l ’ e v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a d e g l i a r m a m e n t i e l ’ u s o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e s p o n g o n o a r i s c h i a c c r e s c i u t i . N e i d o m i n i p i ù p e r i c o l o s i , a f f i d a r e a d a l g o r i t m i l a d e c i s i o n e s u l l a v i t a e l a m o r t e s e g n e r e b b e u n a r r e t r a m e n t o d r a m m a t i c o d e l l a s i c u r e z z a c o l l e t t i v a . P e n s o c h e s i a m o l t o s o t t i l e i l c r i n a l e t r a l ’ i l l u s i o n e d e l d o m i n i o i n f a l l i b i l e d e l l e I n t e l l i g e n z e a r t i f i c i a l i e l a p r e v a l e n z a d e f i n i t i v a d e l l a s t u p i d i t à n a t u r a l e , c h e p u r t r o p p o , c o m e n e l n o t o a f o r i s m a , a t t r i b u i t o a d A l b e r t E i n s t e i n , p u ò t e n d e r e a l l ’ i n f i n i t o " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l a d i c i o t t e s i m a C o n f e r e n z a d e l l e a m b a s c i a t r i c i e d e g l i a m b a s c i a t o r i .