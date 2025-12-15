R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " È e v i d e n t e c h e è i n a t t o u n ’ o p e r a z i o n e , d i r e t t a c o n t r o i l c a m p o o c c i d e n t a l e , c h e v o r r e b b e a l l o n t a n a r e l e d e m o c r a z i e d a i p r o p r i v a l o r i , s e p a r a n d o i d e s t i n i d e l l e d i v e r s e n a z i o n i . N o n è p o s s i b i l e d i s t r a r s i e n o n s o n o c o n s e n t i t i e r r o r i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l a d i c i o t t e s i m a C o n f e r e n z a d e l l e a m b a s c i a t r i c i e d e g l i a m b a s c i a t o r i .