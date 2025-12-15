R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ E u r o p a h a c o n o s c i u t o n e l N o v e c e n t o l ’ a b i s s o d i u n s i s t e m a i n t e r n a z i o n a l e c h e s m a r r i v a l a v i a d e l l a r a g i o n e . L e g u e r r e d e l N o v e c e n t o n o n s o n o s o l t a n t o u n c a p i t o l o d e i l i b r i d i s t o r i a : c i a m m o n i s c o n o c i r c a l e c o n s e g u e n z e d e l p r e d o m i n i o d e l l a f o r z a s u l l a r a g i o n e , d e l l ’ a r b i t r i o s u l l a n o r m a , d e l l a p a u r a s u l l a l u n g i m i r a n z a . A s s i s t i a m o o g g i a l l a p r e t e s a d i i m p o r r e p u n i z i o n i c o n t r o g i u d i c i d e l l e C o r t i i n t e r n a z i o n a l i p e r l e l o r o f u n z i o n i d i i s t r u i r e d e n u n c e c o n t r o c r i m i n i d i g u e r r a , a d i f e s a d e i d i r i t t i u m a n i , i n d e f i n i t i v a a d i f e s a d e i p o p o l i d e l m o n d o : s o n o p r e t e s e d i u n m o n d o v o l t o p e r i c o l o s a m e n t e i n d i e t r o , a l p e g g i o r e p a s s a t o . U n m o n d o c h e s i p r e s e n t a r o v e s c i a t o e c o n t r a d d i t t o r i o c o n c o n d a n n e a l l a c a r c e r a z i o n e d i c o m p o n e n t i l e C o r t i i n t e r n a z i o n a l i a d o p e r a d i u n P a e s e p r o m o t o r e , e c o n s u o i g i u d i c i p r o t a g o n i s t i , d e l p r o c e s s o d i N o r i m b e r g a " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l a d i c i o t t e s i m a C o n f e r e n z a d e l l e a m b a s c i a t r i c i e d e g l i a m b a s c i a t o r i .