R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " D i f r o n t e a l l a n u o v a c o m p l e s s i t à , a v v i e n e a n c h e c h e l a d i p l o m a z i a a p p a i a i n r i p i e g o o c h e s i r i t e n g a c h e s i t r o v i a g e s t i r e l a m e r a c e r t i f i c a z i o n e n o t a r i l e d i s i t u a z i o n i r e g o l a t e c o n l a f o r z a . N o n è c o s ì ! A l c u n i d e i r i s u l t a t i r a g g i u n t i n e l d o p o g u e r r a d a l l a d i p l o m a z i a , t a n t o q u e l l a m u l t i l a t e r a l e q u a n t o q u e l l a b i l a t e r a l e , s o n o s t a t i s t r a o r d i n a r i . O g g i , f o r s e a n c o r p i ù c h e n e l r e c e n t e p a s s a t o , è i n d i s p e n s a b i l e d i s p o r r e d i u n a d i p l o m a z i a , c o m p e t e n t e e b e n f o r m a t a , c a p a c e d i c o m p r e n d e r e e g e s t i r e q u e s t a c o m p l e s s i t à , m u o v e n d o s i c o n e q u i l i b r i o . U n a d i p l o m a z i a c h e s i a i n g r a d o d i s v i l u p p a r e i n i z i a t i v e c h e c o l m i n o i l p r e o c c u p a n t e d e f i c i t d i f i d u c i a r e c i p r o c a t r a g l i S t a t i c h e s i v a a c c u m u l a n d o i n s e n o a l l a C o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e ; c h e s a p p i a r i v o l g e r s i a t u t t i g l i a t t o r i d i u n a c r i s i , a f f e r m a n d o i p r i n c i p i i r r i n u n c i a b i l i d e l l a l e g a l i t à i n t e r n a z i o n a l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l a d i c i o t t e s i m a C o n f e r e n z a d e l l e a m b a s c i a t r i c i e d e g l i a m b a s c i a t o r i .