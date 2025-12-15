R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " O v u n q u e , l e c o n s e g u e n z e d i f e n o m e n i g l o b a l i , d a l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o a l l e d i s u g u a g l i a n z e e c o n o m i c h e , a l l e c r i s i e n e r g e t i c h e , s i s o m m a n o a l r i a f f i o r a r e d i r a d i c a l i s m i e d e s t r e m i s m i c h e r e n d o n o , t a l v o l t a , d i f f i c i l i l e p a c i f i c h e c o n v i v e n z e n e g l i s t e s s i S t a t i e f r a g l i S t a t i . U n a c o n d i z i o n e c h e v i e n e a l i m e n t a t a d a f l u s s i i n f o r m a t i v i m a n i p o l a t i v i c h e , n e l l ’ a m b i t o d i c o n f l i t t i i b r i d i c o n d o t t i c o n v a r i s t r u m e n t i o s t i l i , c o n g i u n g o n o f r o n t e i n t e r n o e f r o n t e e s t e r n o . P e r i c o l o s e a t t i v i t à d i d i s i n f o r m a z i o n e t e n d o n o a d a c c r e d i t a r e u n a p r e s u n t a v u l n e r a b i l i t à d e l l e o p i n i o n i p u b b l i c h e d e i P a e s i d e m o c r a t i c i . C e r c a n o d i a f f e r m a r s i i n e d i t i m a o p a c h i c e n t r i d i p o t e r e – d i f a t t o s o t t r a t t i a l l a c a p a c i t à g i u r i s d i z i o n a l e d e g l i S t a t i s o v r a n i e d e g l i o r g a n i s m i s o v r a n a z i o n a l i – d o t a t i d i v a s t e c a p a c i t à d i i n f l u e n z a s u i c i t t a d i n i e , c o n e s s e , s u l l e s c e l t e p o l i t i c h e , t a n t o s u l p i a n o i n t e r n o a i s i n g o l i S t a t i q u a n t o s u q u e l l o i n t e r n a z i o n a l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n t e r v e n e n d o a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l a d i c i o t t e s i m a C o n f e r e n z a d e l l e a m b a s c i a t r i c i e d e g l i a m b a s c i a t o r i . " N e v i e n e i n t e r p e l l a t a - h a s o t t o l i n e a t o i l C a p o d e l l o S t a t o - a n c h e l a d i p l o m a z i a , c h i a m a t a , a s s i e m e a l l e a l t r e a r t i c o l a z i o n i d e l l o S t a t o , a c o n c o r r e r e , n e l n o s t r o P a e s e , a l l a s a l v a g u a r d i a d e l s i s t e m a d i l i b e r t à e d e m o c r a z i a d e l l a R e p u b b l i c a " .