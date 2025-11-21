R o m a , 2 0 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " L a p r o m e s s a d i q u e s t a s e r a è u n i m p e g n o . A i s l a è c o n c r e t a , è p r e s e n t e n e l l e f a m i g l i e , n e g l i o s p e d a l i , n e i c e n t r i N e m o , n e l l a r i c e r c a . S t a s e r a l a p r o m e s s a è q u e l l a d i c o n t i n u a r e s e m p r e c o n p i ù f o r z a e c o n p i ù r e s p o n s a b i l i t à e a n c h e c o n a m o r e p e r t u t e l a r e l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à , d a r e s o s t e g n o e a s s i s t e n z a d o v e n e c e s s a r i o , f o r n i r e d e i p e r c o r s i s e m p r e p i ù s e m p l i c i p e r l e f a m i g l i e e s o p r a t t u t t o u n d i a l o g o p i ù a m p i o d e n t r o a l l e i s t i t u z i o n i a f f i n c h é n e s s u n o p o s s a r i m a n e r e d a s o l o " . C o s ì F u l v i a M a s s i m e l l i , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a , i n t e r v e n e n d o a l l ’ e v e n t o ‘ L a p r o m e s s a 2 0 2 5 ' , l a m a r a t o n a l i v e i n c u i m u s i c a , s p e t t a c o l o e s t o r i e d i v i t a s i i n t r e c c i a n o p e r s o s t e n e r e l a r i c e r c a s u l l a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ( S l a ) , p r e s s o l a s e d e d e l l ' a g e n z i a A d n k r o n o s i n P i a z z a M a s t a i a R o m a . " L a c o m u n i t à d i A i s l a è u n a c o m u n i t à s p e c i a l e , è f a t t a d i p e r s o n e m o l t o f r a g i l i m a m o l t o c o r a g g i o s e . Q u e s t e p e r s o n e s o n o c o s c i e n t i c h e a l m o m e n t o n o n c ’ è a n c o r a u n a c u r a c h e p o s s a g u a r i r e q u e s t a m a l a t t i a , p e r ò d e v o n o v i v e r e e c e r c a n o d i v i v e r e n e l m i g l i o r m o d o p o s s i b i l e . H a n n o c o m p r e s o p i e n a m e n t e i l v a l o r e d e l l a v i t a . È n o s t r o c o m p i t o c u s t o d i r e q u e s t o v a l o r e e p r o t e g g e r l o " .