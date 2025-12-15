R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N e i n o s t r i c e n t r i i p a z i e n t i n o n t r o v a n o s o l o p e r c o r s i d i d i a g n o s i , c u r a e p r e v e n z i o n e b a s a t i s u t e c n o l o g i e a v a n z a t e e c o m p e t e n z e c o n s o l i d a t e , m a u n a m b i e n t e p e n s a t o p e r f a v o r i r e u n a c o n d i z i o n e c o m p l e s s i v a d i b e n e s s e r e e f i d u c i a " . C o s ì L u c a M a r i n o , a m m i n i s t r a t o r e u n i c o d i M a r i l a b , i n t e r v e n e n d o a l l a c o n v e n t i o n d i f i n e a n n o d e l l a s o c i e t à , o r g a n i z z a t a a l C h i o s t r o d e l B r a m a n t e a R o m a . " L ' a p p r o c c i o o l i s t i c o f a p a r t e d e l l a n o s t r a v i s i o n e f i n d a l l ' i n i z i o - a f f e r m a - e s i t r a d u c e n e l l a v o l o n t à d i p r e n d e r c i c u r a d e l l e p e r s o n e n o n s o l o d a l p u n t o d i v i s t a f i s i c o , m a a n c h e e m o t i v o e p s i c o l o g i c o . C o r p o e d i m e n s i o n e e m o t i v a s o n o p r o f o n d a m e n t e c o l l e g a t i e q u e s t o p r i n c i p i o g u i d a d a s e m p r e i n o s t r i p e r c o r s i d i c u r a " . S e c o n d o M a r i n o , l e i n i z i a t i v e i n t r o d o t t e n e g l i u l t i m i m e s i n e i c e n t r i M a r i l a b v a n n o i n q u e s t a d i r e z i o n e e r a p p r e s e n t a n o " u n ' e v o l u z i o n e c o e r e n t e d e l n o s t r o m o d e l l o d i a s s i s t e n z a , c h e m e t t e i l p a z i e n t e r e a l m e n t e a l c e n t r o , a c c o m p a g n a n d o l o i n o g n i f a s e d e l p e r c o r s o i n u n c o n t e s t o d i a t t e n z i o n e , a s c o l t o e q u a l i t à d e l s e r v i z i o " . I n f i n e , l ' a m m i n i s t r a t o r e u n i c o i n f o r m a c h e M a r i l a b s t a a u m e n t a n d o i l n u m e r o d e l l e s e d i . " N e a b b i a m o a p e r t a u n a n u o v a a P o m e z i a - p r e c i s a - e a b b i a m o g i à i n p r e v i s i o n e u l t e r i o r i a p e r t u r e p e r i l p r o s s i m o a n n o " . L ' a u s p i c i o , c o n c l u d e , è d i p r o s e g u i r e " s u l l a s t r a d a d e l l a c r e s c i t a c o i n v o l g e n d o l e n o s t r e p e r s o n e , d a l l a p r i m a a l l ' u l t i m a " .