R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " F r a n c o M a r i n i o g g i ? S a r e b b e s i c u r a m e n t e a n c o r a p r o t a g o n i s t a , c o m e s e m p r e ” . C o s ì D a r i o F r a n c e s c h i n i n e l l ’ a u l a d e l S e n a t o r i c o r d a n d o i l p o l i t i c o e s i n d a c a l i s t a a b r u z z e s e , a c i n q u e a n n i d a l l a s u a s c o m p a r s a . “ S a r e b b e s t a t o u n g r a n d e P r e s i d e n t e , – h a a g g i u n t o i l s e n a t o r e d e l P d – i l P e r t i n i c a t t o l i c o f o r s e . S i c u r a m e n t e , n e l l a s u a v i t a h a d i m o s t r a t o c h e , a n c h e i n r u o l i s e c o n d a r i , s i p u ò s e r v i r e P a r t i t o e P a e s e , s e n z a d o v e r e s s e r e i l n u m e r o 1 . H o i m p a r a t o m o l t o d a l u i , c h e e r a u n v e r o m a e s t r o n e l l e t r a t t a t i v e . S i a r r a b b i e r e b b e s e m i s e n t i s s e , m a d i e t r o u n ’ a p p a r e n z a b u r b e r a , e r a u n u o m o b u o n o , a t t e n t o e g e n e r o s o , c a p a c e d i f a r s i a p p r e z z a r e d a t u t t i , a n c h e d a g l i a v v e r s a r i . M i p i a c e i m m a g i n a r l o s e d u t o s u u n a p a n c h i n a a g u a r d a r e i s u o i m o n t i a b r u z z e s i e c o n u n c e n n o , s o l o c o n u n c e n n o , i n d i c a r c i l a s t r a d a ” , h a c o n c l u s o i l p a r l a m e n t a r e d e m .