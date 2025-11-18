R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a l i n e a d e l c e n t r o d e s t r a è s e m p r e s t a t a q u e l l a d i n o n a u m e n t a r e l e t a s s e , t a n t o m e n o s u l l a c a s a . S a r e b b e u n e r r o r e a u m e n t a r e l ' i m p o s t a s u g l i a f f i t t i b r e v i , e s i a m o c o n v i n t i c h e s i t r o v e r à u n a s o l u z i o n e . P e r q u a n t o r i g u a r d a l a q u e s t i o n e d e l l e b a n c h e , è s t a t o r a g g i u n t o u n p u n t o d i e q u i l i b r i o c h e n o n c r e d o p o s s a e s s e r e u l t e r i o r m e n t e m o d i f i c a t o , s o p r a t t u t t o s e n z a u n a n e g o z i a z i o n e c o n l e b a n c h e s t e s s e . A l S e n a t o s t i a m o d e f i n e n d o i n o s t r i e m e n d a m e n t i p r i o r i t a r i d a s e g n a l a r e , c h e r i g u a r d a n o i n p a r t i c o l a r e l a c a s a , l a s i c u r e z z a , q u i n d i l e r i s o r s e p e r l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , e l e i m p r e s e . Q u e s t i s o n o i p u n t i q u a l i f i c a n t i d e l n o s t r o p r o g r a m m a " . C o s ì a R a i N e w s 2 4 i l s e n a t o r e d i F o r z a I t a l i a P i e r a n t o n i o Z a n e t t i n .