Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "La sanità pubblica sta pagando un carissimo prezzo per la mala gestione della destra. Dopo tagli drastici ora arriva lemendamento provocatorio sulla responsabilità civile in caso di danni ai pazienti. Largomento è così importante e delicato che non può essere lasciato nelle mani di improvvisatori dellultima ora, ritirino lemendamento!. Così la capogruppo di AVS alla Camera, Luana Zanella.