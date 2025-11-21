R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a s a n i t à p u b b l i c a s t a p a g a n d o u n c a r i s s i m o p r e z z o p e r l a m a l a g e s t i o n e d e l l a d e s t r a . D o p o t a g l i d r a s t i c i o r a a r r i v a l ’ e m e n d a m e n t o p r o v o c a t o r i o s u l l a r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e i n c a s o d i d a n n i a i p a z i e n t i . L ’ a r g o m e n t o è c o s ì i m p o r t a n t e e d e l i c a t o c h e n o n p u ò e s s e r e l a s c i a t o n e l l e m a n i d i i m p r o v v i s a t o r i d e l l ’ u l t i m a o r a , r i t i r i n o l ’ e m e n d a m e n t o ! ” . C o s ì l a c a p o g r u p p o d i A V S a l l a C a m e r a , L u a n a Z a n e l l a .