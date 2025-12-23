R o m a , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S o n o i n P a r l a m e n t o d a l 2 0 1 8 , e a n c h e n e g l i a n n i p r e c e d e n t i l a v o r a v o a M o n t e c i t o r i o . H o s e m p r e v i s t o n e l c o r s o d e l l e l e g g i d i B i l a n c i o u n a g r a n d e p a r t e c i p a z i o n e d e l P a r l a m e n t o . L e d i s c u s s i o n i e i r e t r o s c e n a c h e a b b i a m o c o m m e n t a t o i n q u e s t i g i o r n i c o n f e r m a n o l a c e n t r a l i t à d e i p a r l a m e n t a r i e d i l f a t t o c h e g l i e l e t t i e s e r c i t a n o p i e n a m e n t e l e l o r o p r e r o g a t i v e . E g u a i s e n o n f o s s e c o s ì ” . L o h a d e t t o M a t i l d e S i r a c u s a n o , s o t t o s e g r e t a r i o a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o e d e p u t a t a d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a “ S t a r t ” , s u S k y T g 2 4 . “ I l p u n t o c h i a v e d i q u e s t a m a n o v r a - h a a g g i u n t o - è l a s t a b i l i t à . L a s t a b i l i t à h a , i n q u e s t o m o m e n t o , u n g r a n d i s s i m o v a l o r e p e r i l n o s t r o P a e s e , m o l t o p i ù d i q u a n t o d i c a i p o c r i t a m e n t e l ’ o p p o s i z i o n e . Q u e s t a s t a b i l i t à c i c o n s e n t i r à n e i p r o s s i m i a n n i d i f a r e m a n o v r e p i ù e s p a n s i v e . O g g i , c o n r i s o r s e l i m i t a t e e t e n e n d o i n c o n t i i n o r d i n e , s i a m o r i u s c i t i c o m u n q u e a r i d u r r e l e t a s s e , t a g l i a n d o l ’ I r p e f e s o m m a n d o q u e s t a m i s u r a a l t a g l i o s t r u t t u r a l e d e l c u n e o f i s c a l e c h e a b b i a m o r e a l i z z a t o n e g l i a n n i p r e c e d e n t i , s i a m o r i u s c i t i a d a i u t a r e l e f a m i g l i e , a d a i u t a r e l e i m p r e s e , a d e t a s s a r e g l i a u m e n t i c o n t r a t t u a l i , a d e t a s s a r e i p r e m i d i p r o d u t t i v i t à . E , n o t i z i a d a n o n s o t t o v a l u t a r e , u s c i r e m o i n a n t i c i p o d a l l a p r o c e d u r a d i d e f i c i t e c c e s s i v o . P o s s i a m o r i t e n e r c i s o d d i s f a t t i d e l l a v o r o f a t t o ” .