R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ G r a z i e a l l e p o l i t i c h e e c o n o m i c h e d i M e l o n i l ’ I t a l i a s a r à i l f a n a l i n o d i c o d a d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a n e l l ’ a n n o 2 0 2 7 , m e n t r e s a r à p e n u l t i m a n e l 2 0 2 6 . T u t t o q u e s t o n o n o s t a n t e s i a m o q u e l l i c h e h a n n o r i c e v u t o p i ù s o l d i d a l l a U e . I n p i ù i n q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o c i s o n o m e n o s o l d i p e r i l c o m p a r t o s i c u r e z z a , a l p u n t o c h e l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e s o n o i n f e r o c i t e e p a r l a n o d i ' m i s u r e p u n i t i v e ' . Q u e s t a è l a r e a l t à d e l P a e s e . I l g o v e r n o h a p r e s o i s o l d i d e g l i i t a l i a n i p e r d a r l i a T r u m p p e r g a s e a r m i . H a s c e l t o d i i m p o v e r i r e l o r o p e r a r r i c c h i r e l u i ” . C o s ì a T a g a d à , s u L a 7 , F r a n c e s c o S i l v e s t r i , d e p u t a t o M 5 S .