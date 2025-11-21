R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ P r o p r i o m e n t r e M e l o n i e T a j a n i s a l t e l l a n o a l l e g r a m e n t e s u l p a l c o c o n v i n t i d i v i n c e r e l e e l e z i o n i i n C a m p a n i a , i d a t i I s t a t , r i e l a b o r a t i d a U n i o n e N a z i o n a l e C o n s u m a t o r i , l i m e t t o n o d i f r o n t e a l l a r e a l t à : i n u n a n n o , m a n g i a r e c o s t a 2 3 2 e u r o i n p i ù p e r c o p p i e c o n 2 f i g l i e u n a f a m i g l i a m e d i a i t a l i a n a s p e n d e 1 7 4 e u r o i n p i ù d i 1 2 m e s i f a p e r f a r e l a s p e s a " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n . " F a r q u a d r a r e i l b i l a n c i o d i c a s a a f i n e m e s e s t a c o m i n c i a n d o a d i v e n t a r e u n ’ i m p r e s a t i t a n i c a c o n i l c a r o b o l l e t t e e i p r e z z i d e i b e n i a l i m e n t a r i a u m e n t a t i s e c o n d o l ’ I s t a t d e l 2 5 % d a l 2 0 2 1 , m e n t r e n e l l o s t e s s o p e r i o d o i s a l a r i r e a l i h a n n o p e r s o 9 p u n t i p e r c e n t u a l i . G l i i t a l i a n i n o n r i e s c o n o p i ù a f a r e l a s p e s a d i p r i m a c o n l o s t e s s o s t i p e n d i o i n t a s c a . Q u e s t o g o v e r n o h a v a r a t o q u a t t r o m a n o v r e e c o n o m i c h e , o r m a i è i n c a r i c a d a p i ù d i t r e a n n i , m a d i t u t t o q u e s t o c o n t i n u a a d i s i n t e r e s s a r s i . N o n s o l o , c o n t i n u a a n o n f a r e n u l l a s u l c a r o e n e r g i a e p u r e a r i f i u t a r s i d i v o t a r e l a n o s t r a p r o p o s t a s u l s a l a r i o m i n i m o , s o s t e n u t a d a t u t t e l e f o r z e d e l l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a " . I p r o b l e m i d e l l e p e r s o n e p e r l o r o n o n c o n t a n o , t a n t o p o i p e r q u a l s i a s i c o s a b a s t a d a r e l a c o l p a u n g i o r n o a i m a g i s t r a t i , l ’ a l t r o a i g i o r n a l i s t i , p o i a l l a s i n i s t r a . M a s t a n n o f i n e n d o i p a l l o n i d a b u t t a r e i n t r i b u n a e p r o p r i o d a l l e r e g i o n i p a r t i r à i l r i s c a t t o d i u n ’ I t a l i a c h e v u o l e f i n a l m e n t e m a n d a r e a c a s a q u e s t o g o v e r n o " .