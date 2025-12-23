R o m a , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ G i o r g i a M e l o n i h a g e t t a t o l a m a s c h e r a , l a s u a i n c o e r e n z a è o r m a i c o n c l a m a t a . D o p o t r e a n n i s i è r i t r o v a t a , c o n u n G o v e r n o d i v i s o e l i t i g i o s o , a d o v e r t r a d i r e t u t t e l e s u e p r o m e s s e e l e t t o r a l i . H a c o s t r u i t o l a l e g g e d i B i l a n c i o s u l l ’ a u m e n t o a l l ’ e t à p e n s i o n a b i l e , a u m e n t o d e l l e a c c i s e s u l c a r b u r a n t e , t a g l i a l l a s a n i t à i n u n P a e s e d o v e s e i m i l i o n i d i i t a l i a n i n o n r i e s c o n o a c u r a r s i , t a g l i a l l a s c u o l a e a i t r a s p o r t i . M o l t i h a n n o d e t t o e s c r i t t o c h e q u e s t a s a r e b b e u n a m a n o v r a s e n z a v i s i o n e ; p e g g i o , q u e s t a è u n a m a n o v r a c h e p o r t a l ’ I t a l i a i n u n v i c o l o c i e c o s e n z a c r e s c i t a , s e n o n q u e l l a d e l l e d i s e g u a g l i a n z e " . L o a f f e r m a l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n . " C i s i a m o g i à f a t t i c a r i c o d i q u e s t a i n a d e g u a t e z z a p r o p o n e n d o s e d i c i e m e n d a m e n t i c o n t u t t e l e a l t r e o p p o s i z i o n i , è s e m p r e p i ù c h i a r o c h e d a o r a i n a v a n t i - c o n c l u d e l a l e a d e r D e m - a b b i a m o l a r e s p o n s a b i l i t à d i r a f f o r z a r e q u e s t a a l t e r n a t i v a e v i n c e r e l e p r o s s i m e e l e z i o n i p e r r i d a r e s p e r a n z a a l l ’ I t a l i a " .