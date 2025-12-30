R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " N e g l i a n n i d e l g o v e r n o M e l o n i è s c e s a l a s p e s a p u b b l i c a s u l l a s a n i t à , s u l l a s c u o l a , s u l l a r i c e r c a , s u l l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i e s u l l a c a s a . D o v e a u m e n t a ? S u l l a s p e s e m i l i t a r i p e r a v e r a c c e t t a t o l ' i r r e a l i s t i c o e s b a g l i a t o o b i e t t i v o d i p o r t a r l a a l 5 p e r c e n t o c o m e h a c h i e s t o T r u m p . D o v e v a n o f a r e c o m e S a n c h e z e d i r e d i n o " . L o d i c e l a s e g r e t a r i a d e l P d , E l l y S c h l e i n , d a v a n t i a M o n t e c i t o r i o .