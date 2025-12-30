R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S c a m b i o d i b a t t u t e t r a G i a n c a r l o G i o r g e t t i e E l l y S c h l e i n i n T r a n s a t l a n t i c o a l l a C a m e r a , a f f o l l a t o d i p a r l a m e n t a r i d o p o i l v o t o f i n a l e s u l l a m a n o v r a . " D e l f a t t o c h e l o s p r e a d è s o t t o i 2 0 0 p u n t i n e b e n e f i c e r e t e a n c h e v o i " , e s c l a m a i l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a r i v o l t o a l l a s e g r e t a r i a d e l P d . " C o n i t a g l i c h e s t a t e f a c e n d o a s a n i t à , t r a s p o r t i e s c u o l a c r e d o c h e a v r e m o p i ù p r o b l e m i c h e a l t r o , m a i o n o n d a r ò l a c o l p a a v o i . . . " , r i b a t t e S c h l e i n e G i o r g e t t i a l l o n t a n a n d o s i : " I o f a c c i o i l m i o " .