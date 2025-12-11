R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P e n s o c h e s i f a r à s e t t i m a n a p r o s s i m a l ' a p p r o v a z i o n e i n S e n a t o e l a s e t t i m a n a s u c c e s s i v a a l l a C a m e r a . S t i a m o a d e s e m p i o c e r c a n d o u l t e r i o r i f o n d i p e r l e f o r z e d e l l ' o r d i n e . P o l i z i a , c a r a b i n i e r i , p a g a m e n t o d e g l i s t r a o r d i n a r i , a s s u n z i o n i s t r a o r d i n a r i e p e r c h é i l t e m a d e l l a s i c u r e z z a n o n è p i ù s o l o u n t e m a d i S a l v i n i , d e l l a L e g a . A d e s s o h o v i s t o c h e a n c h e i s i n d a c i d i s i n i s t r a s i s o n o a c c o r t i c h e f o r s e c ' è q u a l c h e p i c c o l o p r o b l e m a d i s i c u r e z z a e q u i n d i i l n o s t r o o b i e t t i v o è a s s u m e r e a n c o r a p i ù p o l i z i o t t i e a n c o r a p i ù c a r a b i n i e r i e p a g a r l i m e g l i o " . L o d i c e M a t t e o S a l v i n i a P o r t a a P o r t a .