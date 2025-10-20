R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o i n p r e s e n z a d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o p i ù m e d i o c r e d e g l i u l t i m i a n n i , s e d o v e v a m o a v e r e l ' a u s t e r i t y e r a m e g l i o a v e r e F o r n e r o e M o n t i , c h e a l m e n o e r a n o p i ù a u t o r e v o l i , r i s p e t t o a M e l o n i e G i o r g e t t i . D i l b e r a l d e m o c r a t i c o l a m a n o v r a n o n h a n e p p u r e l a p a r v e n z a " , " i n u n c o n t e s t o i n c u i i l P i l s t e n t a . C ' è u n a s i n i s t r a p r o - p a l e p o i c ' è u n c e n t r o s i n i s t r a p r o P i l , i o s o n o p e r i l P i l " . C o s ì i l l e a d e r d i I t a l i a V i v a M a t t e o R e n z i i n t e r v e n e n d o a Z a p p i n g s u R a i R a d i o 1 . " U n i t a l i a n o c h e f a i l t i f o c o n t r o i l s u o p a e s e n o n è d e g n o d i r a p p r e s e n t a r e l e i s t i t u z i o n i , i o s e t r o v o p a r o l e d i c o n s e n s o v e r s o i l n o s t r o s i s t e m a i s t i t u z i o n a l e n e l m o n d o s o n o c o n t e n t o . I m e r c a t i f i n a n z i a r i a a p p l a u d o n o l ' I t a l i a a n c h e p e r c h é t u t t i g l i a l t r i s t a n n o a n d a n d o a r a m e n g o " . " C i s o n o 5 , 7 m i l i o n i d i n u o v i p o v e r i , u n r e c o r d , d i f r o n t e a t u t t o q u e s t o l e r i f o r m e d e l l a l e g g e d i b i l a n c i o s o n o o m e o p a t i c h e " , c o n c l u d e .