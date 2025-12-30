R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a l e g g e d i B i l a n c i o a p p r o v a t a d a l l a m a g g i o r a n z a d i G i o r g i a M e l o n i a u m e n t a l a p r e s s i o n e f i s c a l e , a u m e n t a i l d e b i t o , n o n b l o c c a l a f u g a d e i c e r v e l l i , n o n a i u t a i m p r e s e e f a m i g l i e . E a g i u d i c a r e d a i c o m m e n t i - a n c h e s u i s o c i a l d i G i o r g i a - s t a v o l t a l a p r e m i e r n o n r i u s c i r à a r i g i r a r e l a f r i t t a t a . A t t i v i t à i n c u i d i s o l i t o è c a m p i o n e s s a m o n d i a l e " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i s u i s o c i a l . " S e r v i v a n o m i s u r e c o r a g g i o s e c o m e l a n o s t r a S t a r t T a x p e r t e n e r e i g i o v a n i i n I t a l i a . E i n v e c e a b b i a m o u n c o m p i t i n o s v o g l i a t o f a t t o t a l m e n t e m a l e c h e s o n o g l i e l e t t o r i d i d e s t r a i p i ù d e l u s i . D e l r e s t o h a n n o a u m e n t a t o l e t a s s e a g l i a u t o m o b i l i s t i , a i b e n z i n a i , a i f u m a t o r i , a c h i r i c e v e i p a c c h i d i A m a z o n . C h e p o i i l v e r o p a c c o l ’ h a f a t t o l a M e l o n i , a l P a e s e . A v e v a p r o m e s s o d i o c c u p a r s i d i e c o n o m i a e s i c u r e z z a e i n v e c e h a a u m e n t a t o l e t a s s e d i m i n u e n d o l a s i c u r e z z a . S e i l c e n t r o s i n i s t r a s i s v e g l i a e n o n s i d i v i d e p i ù , n e l 2 0 2 6 n e v e d r e m o d e l l e b e l l e " .