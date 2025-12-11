R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ A v e v a p r o m e s s o i l r i p r i s t i n o d e i f o n d i c h e n o n è m a i a r r i v a t o . G i u l i n o n r i e s c e a r e c u p e r a r e g l i i n g e n t i t a g l i s u b i t i d a l s e t t o r e e c h e c o n f e r m a l a s u a i n i n f l u e n z a s u l s e t t o r e . L a r i d u z i o n e d e i t a g l i s o n o b r i c i o l e r i s p e t t o a l l e r e a l i n e c e s s i t à . C o s ì l a c u l t u r a i t a l i a n a c o n t i n u a a p a g a r e i l p r e z z o d i u n g o v e r n o a s s e n t e e i n c a p a c e . I t a g l i a l c i n e m a s o n o i n s o s t e n i b i l i ” . C o s ì l a c a p o g r u p p o d e m o c r a t i c a a l l a c a m e r a I r e n e M a n z i .