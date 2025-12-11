R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P e r u n m e s e l a C o m m i s s i o n e B i l a n c i o è s t a t a c o m p l e t a m e n t e f e r m a . N o n h a d i s c u s s o , n o n h a e m e n d a t o . H a a t t e s o o r d i n i d a l g o v e r n o . È i l s e g n o p i ù e v i d e n t e d e l l a d e r i v a c h e q u e s t a d e s t r a s t a i m p o n e n d o a l l e i s t i t u z i o n i : u n P a r l a m e n t o s v u o t a t o d i r u o l o e u n a m a g g i o r a n z a r i d o t t a a b r a c c i o e s e c u t i v o d i P a l a z z o C h i g i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a e i l c a p o g r u p p o d e m i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o D a n i e l e M a n c a . " O r a q u e s t i o r d i n i s t a n n o a r r i v a n d o , a t t r a v e r s o g l i e m e n d a m e n t i t r a s m e s s i o g g i , c o n l ’ e s e c u t i v o c h e è c o s t r e t t o a r i s c r i v e r e u n t e s t o c h e n o n s t a v a i n p i e d i a c a u s a d e l l e g u e r r e i n t e s t i n e d e l l a m a g g i o r a n z a . L a m a n o v r a è u n p a t c h w o r k i m p r o v v i s a t o d i t a s s e o c c u l t e , c o n d o n i e r o t t a m a z i o n i l e g h i s t e , p r o r o g h e s e n z a v i s i o n e e b o n u s a p i o g g i a c h i e s t i d a F d i . C o n u n a t a s s a s u i p a c c h i c h e c o l p i s c e p i c c o l i c o n s u m a t o r i e i m p r e s e , m e n t r e i l c a o s g e n e r a t o d a i c o n f l i t t i s u i d i v i d e n d i c h e c e r t i f i c a n o l a g u e r r a s o t t e r r a n e a n e l l a m a g g i o r a n z a , s i è t r a s f o r m a t o o g g i n e l d e m a n s i o n a m e n t o d e l V i c e P r e s i d e n t e T a j a n i d a p a r t e d e l l ’ a z i o n i s t a d i r i f e r i m e n t o B e r l u s c o n i " . " N e l l e p r o s s i m e o r e a r r i v e r a n n o a l t r i t e s t i c h e c a m b i e r a n n o l a f a c c i a d i q u e s t a m a n o v r a e n o i p r e t e n d i a m o c h e v e n g a g a r a n t i t o i l g i u s t o t e m p o p e r i s u b e m e n d a m e n t i e i l c o n f r o n t o i n c o m m i s s i o n e . A v e v a m o d e n u n c i a t o c h e q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o n o n s t a v a i n p i e d i e l e ‘ c o r r e z i o n i ’ g o v e r n a t i v e c h e s t a n n o a r r i v a n d o , p e r t r o v a r e l a q u a d r a t r a l e t e n s i o n i d e l l a m a g g i o r a n z a , c i d a n n o r a g i o n e . I n t a n t o i l M i l l e p r o r o g h e d i v e n t a l a p r o v a d i u n o S t a t o c h e v i v e s o s p e s o , i b o n u s s u l l a v o r o t o r n a n o c o m e o g n i a n n o c o n G i o r g i a M e l o n i P r e m i e r e n o n c ’ è n e s s u n s o s t e g n o a s a l a r i s e m p r e p i ù p o v e r i , m e n c h e m e n o a p r o d u t t i v i t à e f o r m a z i o n e . T u t t o q u e s t o m e n t r e i d o s s i e r s t r a t e g i c i , c o m e q u e l l o s u l l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i e s u l l e t e l e c o m u n i c a z i o n i , r e s t a n o b l o c c a t i n e l p a n t a n o c o s t r u i t o d a U r s o e G i o r g e t t i " . " M e l o n i e i s u o i m i n i s t r i p a r l a n o d i ' p i e n a l e g i t t i m i t à d e m o c r a t i c a ' , m a n e i f a t t i s t a n n o c o s t r u e n d o u n m o d e l l o u n g h e r e s e : C a m e r e r i d o t t e a p a s s a c a r t e , m a g g i o r a n z a s u p i n a , b i l a n c i o d e c i s o f u o r i d a l l e s e d i p r e v i s t e d a l l a C o s t i t u z i o n e . C h i e d i a m o c h e i l g o v e r n o v e n g a i m m e d i a t a m e n t e i n S e n a t o i n C o m m i s s i o n e B i l a n c i o c o n t e s t i c o m p l e t i e d e f i n i t i v i , n u m e r i v e r i f i c a b i l i e t e m p i c e r t i . L ’ I t a l i a n o n p u ò p e r m e t t e r s i u n a s e s s i o n e d i b i l a n c i o t r a s f o r m a t a i n u n a f a r s a p r o c e d u r a l e . S e r v e r i s p e t t o p e r l e i s t i t u z i o n i , p e r i c i t t a d i n i e p e r l e o p p o s i z i o n i c h e s t a n n o l a v o r a n d o m e n t r e l a d e s t r a s e m p r e p i ù d i v i s a s i d i v i d e l e s p o g l i e d i u n ’ I t a l i a s e m p r e p i ù i n d i f f i c o l t à ” , c o n c l u d o n o B o c c i a e M a n c a .