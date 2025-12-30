R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " U n o r d i n e d e l g i o r n o a l l i m i t e d e l r i d i c o l o . U n g o v e r n o c h e v u o l e c o s t i t u i r s i p a r t e c i v i l e c o n t r o d o d i c i t e c n i c i , f u n z i o n a r i p u b b l i c i e c h e l e g a a l o r o l e r i s o r s e e v e n t u a l m e n t e o t t e n u t e i n u n p r o c e s s o a l l a r i c o s t r u z i o n e d e i t e r r i t o r i . D a v v e r o q u e s t a è l a c o p e r t u r a f i n a n z i a r i a p e r l a r i c o s t r u z i o n e n e i t e r r i t o r i a l l u v i o n a t i i n E m i l i a R o m a g n a ? ” . L o d i c h i a r a n o i n u n a n o t a i d e p u t a t i P d B a k k a l i , G n a s s i , M a l a v a s i , R o s s i e V a c c a r i . “ S u l l e a l l u v i o n i – s o t t o l i n e a n o i p a r l a m e n t a r i - l a d e s t r a c o n t i n u a a l u c r a r e p o l i t i c a m e n t e e , o r a c h e c ’ è d a r i c o s t r u i r e i n s i e m e , s e m b r a c h e q u a l c h e e s p o n e n t e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a g i o i s c a m e n t r e i t e r r i t o r i a f f r o n t a n o e g e s t i s c o n o e m e r g e n z e e a l l e r t e m e t e o , c o n l a p r i o r i t à d e l l a m e s s a i n s i c u r e z z a d e l l e p o p o l a z i o n i ” . “ P e r q u e s t a d e s t r a , l a p r i o r i t à è s e m p r e e s o l o c o s t r u i r e l ’ e n n e s i m o a t t a c c o s c o m p o s t o e i n u t i l e a l f u t u r o e a l d i r i t t o a r e s t a r e d e i c i t t a d i n i : l o f e c e r o i n p i e n a e m e r g e n z a n e l 2 0 2 3 e l o r i f a n n o o g g i . I l g o v e r n o l a v o r i p i u t t o s t o p e r v e l o c i z z a r e l e p r o c e d u r e , a s c o l t a n d o e c o o p e r a n d o c o n c h i è s u l t e r r i t o r i o , a p a r t i r e d a l l a s t r u t t u r a c o m m i s s a r i a l e c h e h a n n o v o l u t o , e p e r d a r e c e r t e z z e s u l l e r i s o r s e ” , c o n c l u d o n o B a k k a l i , G n a s s i , M a l a v a s i , R o s s i e V a c c a r i .