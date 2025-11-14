R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L o s c o n t o s u l l a t a s s a p e r l e p l u s v a l e n z e d e l l ’ o r o : È u n a s c o m m e s s a a l b u i o p e r c h é n o n s a p p i a m o n é q u a n t o s a r à l ’ a d e s i o n e , n é q u a n t a s i a e f f e t t i v a m e n t e l a q u a n t i t à d ’ o r o i n c i r c o l a z i o n e c h e v e r r e b b e r e g o l a r i z z a t a . C o n t a r e s u q u e s t a c o p e r t u r a è r i s c h i o s o . E ' u n a s o r t a d i f a r e m e r g e r e l ’ i l l e g a l e c o n q u e l l o c h e , i n f o n d o , è u n c o n d o n o " . C o s ì G i u l i a P a s t o r e l l a , v i c e p r e s i d e n t e d i A z i o n e , a S k y E c o n o m i a . " S e p r o p r i o s i v u o l e c e r c a r e g e t t i t o c i s o n o s o l u z i o n i m o l t o p i ù s e m p l i c i . I o , p e r e s e m p i o , h o p r o p o s t o i l t a s s a m e t r o f i s c a l e p e r t u t t i i t a s s i s t i d ’ I t a l i a : s e e s i s t e l a f a t t u r a z i o n e e l e t t r o n i c a p e r i p i c c o l i c o m m e r c i a n t i , n o n s i v e d e p e r c h é a l t r e c a t e g o r i e d e b b a n o r e s t a r e i n u n a z o n a g r i g i a . L e m a n o v r e d e g l i a l t r i P a e s i p u n t a n o s u i n n o v a z i o n e , c r e s c i t a e p r o d u t t i v i t à . Q u i , i n v e c e , s e m b r i a m o r a s c h i a r e i l f o n d o d e l b a r i l e p e r t r o v a r e i l i n g o t t i s o t t o i l m a t e r a s s o " , c o n c l u d e .