R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ I t a l i a c r e s c e p o c o e l ’ i m p a t t o d e l P n r r s t a s v a n e n d o . C o l p a d e l l e p o l i t i c h e m i o p i e s e n z a v i s i o n e d e l g o v e r n o , c h e h a s o l o a l z a t o l e t a s s e e s p r e c a t o l e r i s o r s e d e l p i a n o , p e r d e n d o a n n i i n r i m o d u l a z i o n i c o n t i n u e . E q u e s t a m a n o v r a n o n d à r i s p o s t e ” . C o s ì l a s e n a t r i c e R a f f a e l l a P a i t a , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i I t a l i a V i v a e c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o d i p a l a z z o M a d a m a . “ M e l o n i h a p o r t a t o l a p r e s s i o n e f i s c a l e a l 4 2 , 8 % , d e p r i m e n d o l e a z i e n d e , c o s t r e t t e a f a r e i c o n t i a n c h e c o n i l c a r o b o l l e t t e e l a b u r o c r a z i a . I l c o d i c e d e g l i a p p a l t i d i S a l v i n i n o n h a p o r t a t o g r a n d i v a n t a g g i s u l p i a n o d e l l a s e m p l i f i c a z i o n e , e i l c a l o c o s t a n t e d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e l o d i m o s t r a . L ’ i n c a p a c i t à d e l m i n i s t r o U r s o h a f a t t o i l r e s t o . L a l e g g e d i b i l a n c i o n o n d a r à n e s s u n i m p u l s o p e r s t e s s a a m m i s s i o n e d e l g o v e r n o . U n a m a n o v r a i n u t i l e , a s f i t t i c a , c h e a l z a l e t a s s e s e n z a a i u t a r e n é i m p r e s e n é f a m i g l i e . C o n i n o s t r i e m e n d a m e n t i p r o v e r e m o a c a m b i a r l a ” , c o n c l u d e .