R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l t e m a d e l l a t a s s a z i o n e s u g l i e x t r a p r o f i t t i è u n t e m a s e r i o , s u c u i s a r e b b e n e c e s s a r i o a p r i r e u n c o n f r o n t o a p p r o f o n d i t o . T u t t a v i a , n e l l a m a n o v r a p r o p o s t a d a l G o v e r n o , n o n è p r e v i s t a u n a v e r a t a s s a z i o n e s u g l i e x t r a p r o f i t t i r e a l i . È i n v e c e i n t r o d o t t o u n c o n t r i b u t o a c a r i c o d i b a n c h e , i s t i t u t i d i c r e d i t o e a s s i c u r a z i o n i c h e , d a l n o s t r o p u n t o d i v i s t a , r i s u l t a o l t r e m o d o c o n f u s o e f o n t e d i f o r t i t e n s i o n i i n t e r n e a l l a s t e s s a m a g g i o r a n z a , r e n d e n d o l a m i s u r a f r a g i l e e i n c e r t a n e l l a s u a a p p l i c a z i o n e " . C o s ì P i e r o D e L u c a , c a p o g r u p p o P d i n c o m m i s s i o n e p o l i t i c h e e u r o p e e e s e g r e t a r i o r e g i o n a l e P d C a m p a n i a , a S k y T g 2 4 E c o n o m i a . " L e r i s o r s e a t t e s e d a q u e s t o i n t e r v e n t o - p r o s e g u e - a p p a i o n o m o l t o v a g h e , e i l r i s c h i o c o n c r e t o è c h e i l c o s t o v e n g a s c a r i c a t o s u c o r r e n t i s t i e i m p r e s e , c o n u n a c o n s e g u e n t e r i d u z i o n e d e l c r e d i t o a l l e a z i e n d e , s o p r a t t u t t o n e l M e z z o g i o r n o , e u n a u m e n t o d e i c o s t i p e r l e f a m i g l i e . I n d e f i n i t i v a , l a m i s u r a n o n p r o d u c e e f f e t t i p o s i t i v i n é p e r l e i m p r e s e , n é p e r i l a v o r a t o r i , n é p e r i p e n s i o n a t i . L a m a n o v r a p r e s e n t a t a d a l G o v e r n o è , n e l s u o c o m p l e s s o , u n a m a n o v r a r i n u n c i a t a r i a , s c r i t t a s u l l a s a b b i a , c h e i m p o n e s a c r i f i c i s i g n i f i c a t i v i a l l e f a m i g l i e " . " R i c o r d i a m o c h e p e r i l 9 9 % d e i l a v o r a t o r i l ’ e t à p e n s i o n a b i l e a u m e n t a d i t r e m e s i , c h e n o n s o n o p r e v i s t e r i s o r s e a d e g u a t e p e r l a s a n i t à , c h e v e n g o n o r i d o t t i i f o n d i p e r s c u o l a , t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e e i n f r a s t r u t t u r e , e c h e a u m e n t a n o l e i m p o s t e s u l d i e s e l , s u g l i a f f i t t i b r e v i e l ’ I r a p . N o n c i s o n o m i s u r e a s o s t e g n o d e l l a c r e s c i t a , n é i n t e r v e n t i p e r i n c r e m e n t a r e i n m o d o s t r u t t u r a l e i s a l a r i . È , i n s o s t a n z a , u n a m a n o v r a d i a u s t e r i t à , r i n u n c i a t a r i a e i n s o d d i s f a c e n t e , c h e r i s c h i a d i m e t t e r e i n g r a v e d i f f i c o l t à f a m i g l i e , i m p r e s e e l ’ i n t e r o P a e s e " , c o n c l u d e .