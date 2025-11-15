R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ e m e n d a m e n t o d i F d i a l l a m a n o v r a , c h e r i a p r e d i f a t t o i l c o n d o n o e d i l i z i o , è u n a t t o g r a v i s s i m o . U n p r o v v e d i m e n t o p e n s a t o n o n p e r r i s o l v e r e l ’ e m e r g e n z a a b i t a t i v a , m a p e r r a c c o g l i e r e c o n s e n s o i n C a m p a n i a a l l a v i g i l i a d e l v o t o . U n a d i n a m i c a c h e h a t u t t e l e c a r a t t e r i s t i c h e d i u n v o t o d i s c a m b i o p o l i t i c o ” . L o d i c h i a r a P i e r o D e L u c a , s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d e l P d C a m p a n i a . “ I n v e c e d e l p i a n o c a s a d a 1 5 m i l i a r d i p r o m e s s o d a M e l o n i , m i r a c o l o s a m e n t e s c o m p a r s o d o p o g l i a n n u n c i , a r r i v a l ’ e n n e s i m o c o n d o n o a c c h i a p p a - v o t i . M a n c a s o l o c h e , p e r c o m p l e t a r e l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e , p r o p o n g a n o a n c h e “ u n s e t d i p e n t o l e , u n a s p i r a p o l v e r e e u n a b i c i c l e t t a c o n c a m b i o S h i m a n o ” . S i a m o o l t r e i l r i d i c o l o . L a s i t u a z i o n e è r e s a a n c o r a p i ù g r o t t e s c a , a g g i u n g e i l d e m , d a l l e c l a m o r o s e c o n t r a d d i z i o n i n e l l a m a g g i o r a n z a : C i r i e l l i a p p l a u d e i l c o n d o n o a s c e n a a p e r t a . T a j a n i p r o v a a f r e n a r e c o n u n i m b a r a z z a t o ' c a s o p e r c a s o ' . M e l o n i t a c e , d o p o a v e r g i u r a t o c h e ' m a i p i ù c o n d o n i ' " . “ A c h i d o b b i a m o c r e d e r e ? C h i g o v e r n a r e a l m e n t e ? E s o p r a t t u t t o : p e r c h é s u u n t e m a c o s ì d e l i c a t o i l P a e s e d e v e a s s i s t e r e a u n a r e c i t a c o n f u s a e c o n t r a d d i t t o r i a , c h e n a s c o n d e s o l o l ’ o b i e t t i v o d i f a r e c a m p a g n a e l e t t o r a l e s f r u t t a n d o l e p a u r e e l e d i f f i c o l t à d e i c i t t a d i n i ? I l t u t t o m e n t r e i n C a m p a n i a m i g l i a i a d i f a m i g l i e v i v o n o u n a d r a m m a t i c a e m e r g e n z a a b i t a t i v a , i g n o r a t a c o m p l e t a m e n t e d a q u e s t a m a n o v r a . N i e n t e r i s o r s e , n i e n t e p i a n i v e r i , n i e n t e i n t e r v e n t i s u l l e c a s e p e r i c o l a n t i : s o l o p r o p a g a n d a e p r o m e s s e t r a d i t e . S e l a p r e s i d e n t e M e l o n i h a d a v v e r o u n m i n i m o d i d i g n i t à , f a c c i a r i t i r a r e s u b i t o q u e s t o e m e n d a m e n t o e p r e s e n t i u n p i a n o s e r i o p e r a f f r o n t a r e l a c r i s i a b i t a t i v a ” , c o n c l u d e D e L u c a .