R o m a , 2 0 o t t ( A d n k r o n o s ) - " C o n l a n u o v a L e g g e d i B i l a n c i o i l g o v e r n o M e l o n i e i l m i n i s t r o G i u l i i n f l i g g o n o u n a l t r o c o l p o d u r i s s i m o a l c i n e m a e a l l ’ a u d i o v i s i v o i t a l i a n i . D o p o a n n i d i a t t a c c h i s i s t e m a t i c i a l l a c u l t u r a , a r r i v a u n n u o v o t a g l i o d i p r o p o r z i o n i e n o r m i : o l t r e 1 9 0 m i l i o n i n e l 2 0 2 6 e 2 4 0 m i l i o n i a p a r t i r e d a l 2 0 2 7 . U n a r i d u z i o n e d e l 3 0 p e r c e n t o e p o i d e l 3 5 p e r c e n t o d e l F o n d o C i n e m a , c h e r i s c h i a d i m e t t e r e i n g i n o c c h i o u n i n t e r o s e t t o r e i n d u s t r i a l e l a c u i t e n u t a è g i à s e r i a m e n t e a r i s c h i o " . L o d i c e M a t t e o O r f i n i , d e p u t a t o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a . “ I l g o v e r n o s t a g i o c a n d o c o n i l f u o c o . S t a p r o g r e s s i v a m e n t e i n d e b o l e n d o u n c o m p a r t o c h e h a g i à p o r t a t o s u l c i g l i o d e l l a r e c e s s i o n e . Q u e s t a o s t i n a z i o n e n o n è s p i e g a b i l e s e n o n c o n l a v o l o n t à p o l i t i c a , o r m a i s c i e n t i f i c a , d i c o l p i r e t u t t o c i ò c h e v i e n e p e r c e p i t o c o m e d i s t a n t e d a l l e p r o p r i e s e n s i b i l i t à i d e o l o g i c h e " , p r o s e g u e . " M a q u i n o n s i p a r l a d i p r o p a g a n d a s i p a r l a d i u n s e t t o r e i n d u s t r i a l e v e r o , d i u n a f i l i e r a c h e p r o d u c e v a l o r e e c o n o m i c o e l a v o r o : i l c i n e m a i t a l i a n o è u n a d e l l e n o s t r e e c c e l l e n z e p i ù r i c o n o s c i u t e , p a r t e i n t e g r a n t e d e l M a d e i n I t a l y c u l t u r a l e . I n d e b o l i r l o s i g n i f i c a c o l p i r e l a l i b e r t à c r e a t i v a , m a a n c h e l ’ e c o n o m i a r e a l e d e l P a e s e . T a g l i a r e i l F o n d o C i n e m a , r i d u r r e l e r i s o r s e p e r l a p r o m o z i o n e n e l l e s c u o l e , p e r l e s a l e , p e r l a d i g i t a l i z z a z i o n e d e l p a t r i m o n i o s i g n i f i c a f a r e u n a s c e l t a p r e c i s a : i m p o v e r i r e l a c u l t u r a i t a l i a n a ” , c o n c l u d e O r f i n i .