R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ u n i c o a c r i t i c a r e i l p a c c h e t t o d i m i s u r e e c o n o m i c h e d e l g o v e r n o è L a n d i n i , c h e o r m a i p a r l a p i ù d a l e a d e r p o l i t i c o d e l l a s i n i s t r a c h e d a s i n d a c a l i s t a e c o m e s e m p r e , l a p r o p o s t a d e l l a s i n i s t r a è u n a : m e t t e r e l e m a n i n e l l e t a s c h e d e g l i i t a l i a n i c o n u n a b e l l a p a t r i m o n i a l e . I l g o v e r n o h a s c e l t o u n a s t r a d a d i v e r s a : q u e l l a d i a i u t a r e c o n c r e t a m e n t e c h i l a v o r a . C o n l a d e f i s c a l i z z a z i o n e d e g l i a u m e n t i c o n t r a t t u a l i s t i a m o d a n d o u n s e g n a l e i m p o r t a n t e e t a n g i b i l e . È u n a m i s u r a c h e f a b e n e a i l a v o r a t o r i e c h e è s t a t a r i c o n o s c i u t a a n c h e d a l s e g r e t a r i o d e l l a U i l , B o m b a r d i e r i " . C o s ì R a f f a e l e N e v i , p o r t a v o c e n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a , o s p i t e a T a g a d à " Q u e s t o è f a r e p o l i t i c a e c o n o m i c a c o n i p i e d i p e r t e r r a . A b b i a m o r i d o t t o l ’ I r p e f p e r i r e d d i t i p i ù b a s s i e s t a b i l i z z a t o l a r i d u z i o n e d e l c u n e o f i s c a l e . A b b i a m o e l i m i n a t o t a s s e d a n n o s e c o m e l a p l a s t i c e l a s u g a r t a x . E s o p r a t t u t t o , n o n a b b i a m o s c a r i c a t o l ’ i n f l a z i o n e s u i c i t t a d i n i , i n t e r v e n e n d o p e r e v i t a r e n u o v i a g g r a v i . S a p p i a m o c h e l e r i s o r s e n o n s o n o i n f i n i t e , m a o g n i e u r o s p e s o d e v e s e r v i r e a s o s t e n e r e c h i p r o d u c e , c h i a s s u m e , c h i i n v e s t e . D a F o r z a I t a l i a , e d a t u t t o i l g o v e r n o , c o n t i n u e r à a v e n i r e u n a s o l a r i c e t t a : m e n o t a s s e , p i ù c r e s c i t a " , c o n c l u d e .