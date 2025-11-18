R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ D o b b i a m o r i s p e t t a r e i l P a t t o d i s t a b i l i t à , a n c h e s e n o n c i p i a c e . L o a b b i a m o c r i t i c a t o , a n c h e s e n o i d i F o r z a I t a l i a s i a m o l a f o r z a p i ù e u r o p e i s t a d e l l a m a g g i o r a n z a , m a c o m u n q u e d e v e e s s e r e r i s p e t t a t o . L ’ o p p o s i z i o n e , d a u n a p a r t e , c i a c c u s a d i e s s e r e r i g o r i s t i e d i a f f a m a r e l a p o v e r a g e n t e . P r i m a , i n v e c e , c i d i c e v a c h e a v r e m m o m e s s o i l P a e s e i n g i n o c c h i o , c h e l o s p r e a d s a r e b b e s c h i z z a t o a 5 0 0 p u n t i e c h e l a s p e c u l a z i o n e a v r e b b e f a t t o c a d e r e i l g o v e r n o . È s u c c e s s o e s a t t a m e n t e i l c o n t r a r i o , c o n o l t r e u n m i l i o n e d i p o s t i d i l a v o r o c r e a t i . P o s s i a m o r i t e n e r c i s o d d i s f a t t i ” . C o s ì i l p o r t a v o c e d i F o r z a I t a l i a R a f f a e l e N e v i . S u l t e m a d e l c o n d o n o , “ b i s o g n a e s s e r e m o l t o a t t e n t i : l o a b b i a m o d e t t o p i ù v o l t e . È n e c e s s a r i o i n t e r v e n i r e c o n c a u t e l a s u l l a n o r m a , e v e n t u a l m e n t e , p e r a f f r o n t a r e a l c u n i p r o b l e m i r i l e v a n t i s s i m i c h e e s i s t o n o i n C a m p a n i a , m a n o n s o l o . I o , p e r e s e m p i o , n o n s o n o c o n t r a r i o a l l ’ a m p l i a m e n t o d i q u e s t e s a n a t o r i e , p r o p r i o p e r c o n s e n t i r e a c h i h a u n a l l o g g i o d i p o t e r e f f e t t u a r e l a v o r i p e r l a s i c u r e z z a s i s m i c a e p e r l ’ e f f i c i e n t a m e n t o e n e r g e t i c o , t e m i c h e s o n o a l l ’ o r d i n e d e l g i o r n o . N e l P a e s e c i s o n o p r o b l e m i g r a v i s s i m i , a n c h e d o v u t i a l l ’ i m p o s t a z i o n e i d e o l o g i c a p o r t a t a a v a n t i i n p a s s a t o . C e r c h i a m o d i s u p e r a r l i , m a c e r t a m e n t e b i s o g n a m u o v e r s i c o n g r a n d e a t t e n z i o n e : q u e s t o n o n s i g n i f i c a d i s t r u g g e r e l e z o n e p a r c o , n é t a n t o m e n o d e v a s t a r e i l p a e s a g g i o . S u q u e s t o s i a m o t o t a l m e n t e d ’ a c c o r d o ” , c o n c l u d e .