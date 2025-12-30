R o m a , 3 0 d i c ( A d n k r o n o s ) - " P r e s i d e n t e , h o l a n e t t a s e n s a z i o n e c h e , c h i u s i d e n t r o q u e s t a b o l l a , s t i a m o p e r d e n d o i l c o n t a t t o r e a l e c o n i l P a e s e . . . " . Q u a n d o p r e n d e l a p a r o l a l a d e p u t a t a d e l M 5 s A n g e l a R a f f a è n o t t e f o n d a , m a l ' a u l a d e l l a C a m e r a è a l l a v o r o p e r l ' e s a m e d e g l i O d g a l l a m a n o v r a . U n a s e d u t a ' a o l t r a n z a ' c h e h a i m p e g n a t o i p a r l a m e n t a r i d a l l e 2 2 d i l u n e d ì f i n o a l l e 4 , 3 0 d e l m a t t i n o d i m a r t e d ì . D o p o i l v i a l i b e r a a l l a f i d u c i a s u l l a m a n o v r a , a r r i v a t a s e n z a i n t o p p i , è i l m o m e n t o d e l v o t o s u l l e t a b e l l e . E d e l p r i m o ' b l i t z ' d i u n a p a r t e d e l c e n t r o s i n i s t r a s u l l e a r m i . S o n o G i u s e p p e C o n t e e N i c o l a F r a t o i a n n i a p r e s e n t a r e d u e i d e n t i c i e m e n d a m e n t i : " T a g l i a r e 8 m i l i a r d i d i e u r o d a l l e s p e s e m i l i t a r i " , s i n t e t i z z a i l l e a d e r d i A v s . L o i n c a l z a l ' e x p r e m i e r : " Q u e s t o e m e n d a m e n t o i n v i t a l e f o r z e d i m a g g i o r a n z a e i l g o v e r n o a m e t t e r e i s o l d i d o v e c i c h i e d o n o g l i i t a l i a n i . V o t i a m o l o i n s i e m e , n e l l ' i n t e r e s s e d e l l ' I t a l i a " . N i e n t e d a f a r e , n o n o s t a n t e l a s p i n t a d e i d u e B i g p r o g r e s s i s t i , l ' e m e n d a m e n t o v i e n e b o c c i a t o . P a z i e n z a , C o n t e c i p r o v e r à u n ' a l t r a v o l t a i n p i e n a n o t t e . L ' a u l a c o m i n c i a a s o n n e c c h i a r e , c o n i d e p u t a t i c h e i n t e n s i f i c a n o i l v i a v a i a l l a b u v e t t e , c o m e s e m p r e i n q u e s t i c a s i a p e r t a t u t t a l a n o t t e . T r a u n c a f f è e u n d o l c i n o , n e l t e n t a t i v o d i r e s t a r e s v e g l i e l u c i d i , v a i n s c e n a i l d u e t t o t r a i l p r e s i d e n t e d i t u r n o G i o r g i o M u l è e l a s o t t o s e g r e t a r i a a l l ' E c o n o m i a L u c i a A l b a n o . T e m a , i p a r e r i a g l i O d g . " M a è s i c u r a c h e s t a l e g g e n d o l ' o r d i n e d e l g i o r n o n . 9 / 2 7 5 0 / 7 3 o n o r e v o l e A l b a n o ? " , c h i e d e M u l è t r a g l i a p p l a u s i d i v e r t i t i d e l l ' o p p o s i z i o n e . " S e c o n d o m e è u s c i t o u n a l t r o n u m e r o . . . " , i n s i s t e i l p r e s i d e n t e . ( s e g u e ) " S o n o s i c u r a " , s e n t e n z i a A l b a n o . E M u l è c h i o s a " E ' s i c u r a " . M a A l b a n o r i n t u z z a : " E ' i l n u m e r o g i u s t o " . P a s s a q u a l c h e m i n u t o e a r r i v a i l b i s : " A c q u a ? N o n è u n o r d i n e d e l g i o r n o , v u o l e b e r e u n b i c c h i e r e d ' a c q u a ? " , c h i e d e M u l è a l l a A l b a n o , a g g i u n g e n d o : " L ' a c q u a a n c o r a n o n l ' a b b i a m o … " . E A l b a n o : " I n f a t t i n o n t r o v a v o … " . I l p r e s i d e n t e n o n s i l a s c i a s f u g g i r e l ' o c c a s i o n e e r i b a t t e : " F a c c i a m o a c q u a , m a l ' a c q u a a n c o r a n o n c ' è " . E v i a , i l b o t t a e r i s p o s t a A l b a n o - M u l è r i s v e g l i a u n p ò l ' a u l a e l a d i s c u s s i o n e s c o r r e n o n o s t a n t e l a s t a n c h e z z a . M a n o n è f i n i t a , p e r c h é a u n c e r t o p u n t o l e r a p p r e s e n t a n t i d e l g o v e r n o ( v i s t a a n c h e l ' o r a ) f a n n o s t a f f e t t a e s i e d e t r a i b a n c h i d e l l ' e s e c u t i v o l a s o t t o s e g r e t a r i a S a v i n o : " N e l m e z z o d e l c a m m i n d e i n o s t r i o r d i n i d e l g i o r n o , d i a m o i l c a m b i o . G r a z i e , s o t t o s e g r e t a r i a A l b a n o . . . . " , s a l u t a M u l è t r a i s o r r i s i d e i p r e s e n t i . I n t a n t o , m e n t r e i l l a t o d e l l ' e m i c i c l o o c c u p a t o d a l l a m a g g i o r a n z a è p i ù t r a n q u i l l o , q u e l l o d e l l ' o p p o s i z i o n e è t u t t o u n l a v o r i o . G l i O d g s o n o , i n f a t t i , p e r l a q u a s i t o t a l i t à d i o p p o s i z i o n e e i d e p u t a t i s i p r e p a r a n o a d a r e b a t t a g l i a . N e l P d è T o n i R i c c i a r d i c h e i n g a g g i a : " E ' p o s s i b i l e ? E ' p o s s i b i l e q u e s t a c o s a ? " , c h i e d e i l d e p u t a t o d e m s u u n O d g i n c u i h a s c o r t o u n a d e l e g a e l e t t o r a l e . " O n o r e v o l e R i c c i a r d i , g l i e l ' h o g i à s p i e g a t o , n o n c ' è d e l e g a … " , c e r c a d i t e n e r l o a f r e n o M u l è . M a i l P d è s u g l i s c u d i , c o s ì l a p r e s i d e n t e d e l g r u p p o C h i a r a B r a g a p r e n d e l a p a r o l a p e r u n a f f o n d o s u l l a m a n o v r a : " Q u e s t o è l ' u n i c o m o m e n t o i n c u i p o t r e m o d i s c u t e r e - i n a s c o l t a t i , p r o b a b i l m e n t e - d i q u e s t a m a n o v r a " , l a m e n t a q u a n d o s i v a v e r s o m e z z a n o t t e . A n c h e A n g e l o B o n e l l i , i m p r o v v i s a m e n t e , s i i n f i a m m a : " C o l g o l ' o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n z a d e l m i n i s t r o d e l l ' A m b i e n t e . . . " , a t t a c c a i l l e a d e r A v s . M a è G i a n n i C u p e r l o c h e r i e s c e a d a r e l a s c o s s a a l l ' a u l a s o n n a c c h i o s a , c o n i l s u o i n t e r v e n t o ( a p p l a u d i t i s s i m o ) s u i t a g l i a l c i n e m a : " Q u a n d o u n g i o r n o è a p p e n a f i n i t o e u n n u o v o g i o r n o è a p p e n a c o m i n c i a t o , u n g i o r n o i n p i ù p e r a m a r e , p e r s o g n a r e e p e r v i v e r e " , è l ' i n c i p i t d e l d e p u t a t o P d . C u p e r l o c h i e d e c o n u n s u o O d g p i ù f o n d i p e r l e m a e s t r a n z e d e l c i n e m a e p a r l a d i " p e l l i c o l e c h e i l m e r c a t o a t t e n d e c o n q u a l c h e i m p a z i e n z a e c h e s a p p i a m o e s s e r e i n u n a v a n z a t o s t a t o d i g e s t a z i o n e . T r a i t i t o l i p r i n c i p a l i : ' N a t a l e a d A t r e j u ' , ' D a n t e A l i g h i e r i e l a R e p u b b l i c a s o c i a l e ' e , p e r i p i ù p i c c i n i , ' P e t e r P a n a P o n t i d a ' s i n o a l l a s e r i e , c o p r o d o t t a d a N e t f l i x , ' P a s o l i n i e L a R u s s a , b i o g r a f i e p a r a l l e l e ' " . A p p l a u s i s c r o s c i a n t i d a l P d e a n c h e d a l l a m a g g i o r a n z a q u a l c h e d e p u t a t o f a t i c a a t r a t t e n e r e u n a r i s a t a . L a c h i o s a d e l d e p u t a t o P d è d a ' s t a n d i n g o v a t i o n ' : " C o l l e g h i e c o l l e g h e , v o t a t e q u e s t ' o r d i n e d e l g i o r n o . N o n f a t e l o p e r n o i , m a a m e z z a n o t t e e m e z z a f a t e l o c o s c i e n t i c h e q u i s i f a l ' I t a l i a o s i d o r m e ! " . A p p u n t o , m e z z a n o t t e è p a s s a t a e G i u s e p p e C o n t e t e n t a i l s u o s e c o n d o ' b l i t z ' s u l l e a r m i . Q u e s t a v o l t a c o n u n s u o O d g : " I n v i t o t u t t i a r i t i r a r e l e f i r m e c h e s o n o s t a t e m e s s e i r r e s p o n s a b i l m e n t e d a l l a n o s t r a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i p e r i l r i a r m o . Q u e l l e s o n o f i r m e c h e s c h i a f f e g g i a n o g l i i t a l i a n i ! " , t u o n a i l l e a d e r M 5 s . S u b i t o s i a s s o c i a A n g e l o B o n e l l i . M a a n c h e q u e s t a v o l t a n i e n t e d a f a r e . L ' O d g v i e n e r e s p i n t o c o n 2 1 6 n o , n o n o s t a n t e i 4 3 s ì e i 5 5 a s t e n u t i . A q u e s t o p u n t o l a s e d u t a v i e n e s o s p e s a p e r u n a p a u s a t e c n i c a , a n c h e s e d i s o l i 1 0 m i n u t i . B u v e t t e , t o i l e t t e e d u e p a s s i v e l o c i i n T r a n s a t l a n t i c o p e r s g r a n c h i r s i l e g a m b e . A l l e 1 , 2 0 d e l m a t t i n o s i r i p r e n d e . I l r u s h f i n a l e è q u a s i t u t t o d e l M 5 s . G a e t a n o A m a t o t o r n a s u l c i n e m a , e p r e n d e u n p ò i n g i r o m i n i s t r o G i u l i : " Q u e l m a r x i s t a - l e n i n i s t a d i M a r c e l l o V e n e z i a n i h a a p p e n a d e t t o a l m i n i s t r o G i u l i : ' M a c h e s t a t e f a c e n d o ? ' . E G i u l i , i n v e c e d i d i r e , c o m e A n i t a E k b e r g : ' M a r c e l l o ! C o m e h e r e ! ' , v i e n i m i a s p i e g a r e c o s a f a r e , l ' h a a g g r e d i t o v e r b a l m e n t e d u r a n t e u n i n c o n t r o i s t i t u z i o n a l e " . S i i n s e r i s c e P a t r i z i a P r e s t i p i n o ( P d ) c h e , f o r s e c o m p l i c e l ' a t m o s f e r a a n c o r a n a t a l i z i a , t e n t a d i f a r e l e v a s u l l ' e m o z i o n e : " V o g l i o c a p i r e s e , i n u n P a e s e i n c u i 1 0 m i l i o n i t r a c a n i e g a t t i v i v o n o n e l l e f a m i g l i e i t a l i a n e , n o n è e q u o , g i u s t o e d i b u o n s e n s o a i u t a r e c h i h a a d o t t a t o u n c a n e o u n g a t t o . . . " . N i e n t e d a f a r e , i l s u o O d g ' p r o g a t t a r e ' v i e n e b o c c i a t o . M a o r m a i è f a t t a , g l i O d g s o n o f i n i t i . P e r l a c r o n a c a , l ' u l t i m o è q u e l l o d i A n t h o n y B a r b a g a l l o ( P d ) s u " q u e s t o o l i g o p o l i o i n s o p p o r t a b i l e d e l l e c o m p a g n i e a e r e e " . N o n o s t a n t e g l i a p p l a u s i d e m , b o c c i a t o a n c h e q u e s t o . S o n l e 4 , 3 0 , l a s e d u t a è t o l t a . I l t e m p o d i f a r e u n p i s o l i n o r i g e n e r a n t e , s i s t e m a r s i u n p ò e s i t o r n a i n a u l a . A l l e 1 1 i l v o t o f i n a l e s u l l a m a n o v r a è i n d i r e t t a T v s u R a i u n o .