R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ I t a l i a s i d i m o s t r a a l v e r t i c e i n E u r o p a . C ’ è u n a s i t u a z i o n e c o n g i u n t u r a l e c r i t i c a i n t u t t o i l c o n t i n e n t e . L a G e r m a n i a , l a F r a n c i a e m o l t e a l t r e s u p e r p o t e n z e m o n d i a l i s t a n n o c r e s c e n d o m o l t o m e n o . G i à d a l p r o s s i m o a n n o v e r r à f a t t o u n i n c r e m e n t o d e l l o 0 , 1 5 % e d e l l o 0 , 2 0 % p e r l ' a n n o s u c c e s s i v o , c o m e d a d o c u m e n t o a p p r o v a t o d a l l a C a m e r a . I n v e s t i r e n e l l ’ i n d u s t r i a d e l l a d i f e s a n o n v u o l d i r e s o l o p r o d u r r e a r m i m a v u o l d i r e c r e a r e l a v o r o e u n i n d o t t o a d a l t a i n n o v a z i o n e . I g i o r n a l i i n t e r n a z i o n a l i h a n n o f a t t o i c o m p l i m e n t i a l p r e s i d e n t e M e l o n i e a l G o v e r n o p e r l a s t a b i l i t à e i l p r a g m a t i s m o . A n c h e q u e s t ’ a n n o , c o n e q u i l i b r i o , l a m a n o v r a d e l G o v e r n o M e l o n i è a n d a t a i n c o n t r o a l l e e s i g e n z e d e i c i t t a d i n i , d e l c e t o m e d i o , d e l l e f a m i g l i e e d e l l e i m p r e s e c o n l ’ a b b a t t i m e n t o d e l c u n e o f i s c a l e ” . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a F e d e r i c o M o l l i c o n e i n t e r v e n e n d o a C o f f e e B r e a k s u L a 7 . " S c h l e i n e i l M o v i m e n t o 5 S t e l l e c i t a n o d a t i t o t a l m e n t e f a l s i . T r a i l 2 0 1 3 e i l 2 0 2 2 , c o n i p r e c e d e n t i g o v e r n i , n e l r e s t o d ' E u r o p a i l p o t e r e d ' a c q u i s t o d e i s a l a r i a u m e n t a v a d e l 2 , 5 % , m e n t r e i n I t a l i a d i m i n u i v a d e l 2 % . D a o t t o b r e 2 0 2 3 l a t e n d e n z a è c a m b i a t a e l e f a m i g l i e s t a n n o p r o g r e s s i v a m e n t e r e c u p e r a n d o i l l o r o p o t e r e d ' a c q u i s t o c o n u n a d i n a m i c a d e i s a l a r i c h e è m i g l i o r e , e n o n p e g g i o r e , r i s p e t t o a q u e l l a d e l r e s t o d ' E u r o p a . I n v e c e d i r i s p o n d e r e d e i s o l d i d e g l i i t a l i a n i b u t t a t i c o n i l s u p e r b o n u s , l e o p p o s i z i o n i c o n t i n u a n o a i n v e n t a r e n u m e r i t o t a l m e n t e i n f o n d a t i " , c o n c l u d e .