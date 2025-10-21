R o m a , 2 1 o t t ( A d n k r o n o s ) - “ L a l e g g e d i b i l a n c i o c o l p i s c e d u r a m e n t e l ’ i n d u s t r i a c i n e m a t o g r a f i c a e a u d i o v i s i v a i t a l i a n a , c o n o l t r e m e z z o m i l i a r d o d i e u r o d i t a g l i . L a s t e s s a s o t t o s e g r e t a r i a B o r g o n z o n i , i n u n a l e t t e r a c h e r a p p r e s e n t a i l p i ù a l t o l i v e l l o d e l l o s c a r i c a b a r i l e p o l i t i c o , p a r l a a d d i r i t t u r a d i 6 5 0 m i l i o n i d i e u r o s o t t r a t t i a l s e t t o r e " . L o d i c e l a c a p o g r u p p o d e l P d i n c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a I r e n e M a n z i . " T r a l a r i d u z i o n e d e l F o n d o n a z i o n a l e p e r i l c i n e m a e l ’ a u d i o v i s i v o , l a m e s s a i n d i s c u s s i o n e d i c a p i t o l i d i s p e s a f o n d a m e n t a l i – c o m e l ’ e d u c a z i o n e n e l l e s c u o l e , l a d i g i t a l i z z a z i o n e e g l i i n v e s t i m e n t i n e l l e s a l e – e i l t a g l i o l i n e a r e c h e c o l p i s c e t u t t e l e a t t i v i t à d e l M i n i s t e r o d e l l a C u l t u r a , s i a m o d i f r o n t e a u n a t t a c c o s e n z a p r e c e d e n t i - p r o s e g u e - . L a r i c e t t a G i u l i , o l t r e a f a l c i d i a r e l e p r o d u z i o n i , m e t t e i n d i s c u s s i o n e p e r s i n o i f o n d i d e s t i n a t i a l l ’ a b b a t t i m e n t o d e l l e b a r r i e r e a r c h i t e t t o n i c h e n e l l e s a l e c i n e m a t o g r a f i c h e , u n i n t e r v e n t o d i c i v i l t à c h e i l g o v e r n o s c e g l i e d i s a c r i f i c a r e p e r m e r i c a l c o l i p o l i t i c i " . " C o n i l g o v e r n o M e l o n i l a c u l t u r a è t r a t t a t a c o m e u n c a m p o d a s p a r t i r e , n o n c o m e u n b e n e c o m u n e . S i t a g l i a o s i f i n a n z i a a s e c o n d a d i c h i s i v u o l e c o l p i r e o f a v o r i r e , r i d u c e n d o i l s e t t o r e c u l t u r a l e p e r s i n o a t e r r e n o d i r e g o l a m e n t o d i c o n t i i n t e r n i a l l a m a g g i o r a n z a " , d i c e a n c o r a l ' e s p o n e n t e P d . ( A d n k r o n o s ) - " S u l c i n e m a e s u l l ’ a u d i o v i s i v o – p r o s e g u e M a n z i – s i t o c c a i l p u n t o m a s s i m o d e l l ’ i r r e s p o n s a b i l i t à : u n c o m p a r t o c h e i l g o v e r n o h a m e s s o i n c r i s i i n q u e s t i a n n i v i e n e a d e s s o p o r t a t o a l c o l l a s s o d e f i n i t i v o . S i f e r m a n o l e p r o d u z i o n i , s i p e n a l i z z a n o l e m a e s t r a n z e e s i c o l p i s c o n o a m b i e n t i c o n s i d e r a t i “ n o n a l l i n e a t i ” , c a n c e l l a n d o i n p o c h i m e s i d e c e n n i d i l a v o r o e r i c o n o s c i m e n t i i n t e r n a z i o n a l i " . " I l g o v e r n o d e v e a s c o l t a r e l e t a n t e v o c i c r i t i c h e c h e s i s o n o l e v a t e d a l s e t t o r e i n q u e s t e o r e e f a r e l ’ u n i c a c o s a g i u s t a : c a n c e l l a r e i l t a g l i o . N o n r i d i m e n s i o n a r l o , m a c a n c e l l a r l o t o t a l m e n t e . E s m e t t e r l a c o n q u e s t o s q u a l l i d o s c a r i c a b a r i l e i n c u i c h i g u i d a i l M i c – d a G i u l i a B o r g o n z o n i – f i n g e d i s u b i r e d e c i s i o n i p r e s e a l t r o v e . I l c i n e m a e l ’ a u d i o v i s i v o i t a l i a n i s o n o g i à s t a t i m e s s i a d u r a p r o v a : c o n t i n u a r e s u q u e s t a s t r a d a s i g n i f i c a p o r t a r e i n d i e t r o l ’ i n t e r o s i s t e m a c u l t u r a l e d e l P a e s e " , c o n c l u d e M a n z i .