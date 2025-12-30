R o m a , 3 0 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L a n o s t r a d e m o c r a z i a p a r l a m e n t a r e s t a m a r c e n d o , r e n d i a m o c e n e c o n t o " . L o h a d e t t o i n a u l a a l l a C a m e r a R i c c a r d o M a g i , s v e n t o l a n d o u n c a r t e l l o c o n l a s c r i t t a ' v e n d e s i ' . " Q u e s t a m a n o v r a è s t a t a e s a m i n a t a d a 1 0 p e r s o n e i n c o m m i s s i o n e B i l a n c i o , q u e s t o p o s t o s i p u ò c h i u d e r e , v e n d e r e , v a l o r i z z a r e c o m e f a i l v o s t r o a m i c o T r u m p " , h a d e t t o i l l e a d e r d i + E u r o p a n e l l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o a l l a m a n o v r a . " S t i a m o a n d a n d o v e r s o u n a c h i n a p e r i c o l o s i s s i m a . Q u i c ' è u n b a n c o c h e t e n i a m o v u o t o , q u e l l o d i M a t t e o t t i . S a p e t e c o s a a v e v a c o m i n c i a t o a p r e n d e r e d i m i r a M a t t e o t t i ? L ' e c c e s s o d e l l a d e c r e t a z i o n e d i u r g e n z a i n q u e l l a f a s e s t o r i c a " , h a d e t t o a n c o r a M a g i .