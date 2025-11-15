R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M a n c e , f a v o r i , c o n d o n i , s a l v a c o n d o t t i . L ’ a s s a l t o e l e t t o r a l e a l l a d i l i g e n z a d e l l a m a n o v r a d a p a r t e d e l l a m a g g i o r a n z a è l e t t e r a l m e n t e i n d e g n o . A p o c h i g i o r n i d a l v o t o i n C a m p a n i a , i l g o v e r n o n a s c o n d e l a m a n c a n z a d i i d e e e d i v i s i o n e f a c e n d o r i c o r s o a l p e g g i o r a s s i s t e n z i a l i s m o c h e t a n t o h a f a t t o m a l e a l M e z z o g i o r n o d ’ I t a l i a e a l P a e s e i n g e n e r a l e ” . L o a f f e r m a i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i .