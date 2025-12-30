( A d n k r o n o s ) - C o n 2 1 6 v o t i a f a v o r e , 1 2 6 c o n t r a r i e 3 a s t e n u t i l a C a m e r a h a a p p r o v a t o i n v i a d e f i n i t i v a l a l e g g e d i B i l a n c i o . I l v i a l i b e r a a l l a m a n o v r a è a r r i v a t o d o p o u n p e r c o r s o i m p e r v i o c h e a l l a f i n e h a r i a l z a t o l ' e n t i t à d a i 1 8 , 7 m i l i a r d i i n i z i a l i a c i r c a 2 2 m i l i a r d i . I l t u t t o a s a l d i r i g o r o s a m e n t e i n v a r i a t i , p e r t u t e l a r e i c o n t i e c o n s o l i d a r e l a r i t r o v a t a f i d u c i a d e i m e r c a t i . " I l P a r l a m e n t o h a a p p r o v a t o l a L e g g e d i B i l a n c i o 2 0 2 6 . È u n a m a n o v r a s e r i a e r e s p o n s a b i l e , c o s t r u i t a i n u n c o n t e s t o c o m p l e s s o , c h e c o n c e n t r a l e l i m i t a t e r i s o r s e a d i s p o s i z i o n e s u a l c u n e p r i o r i t à f o n d a m e n t a l i : f a m i g l i e , l a v o r o , i m p r e s e e s a n i t à . P r o s e g u i a m o n e l p e r c o r s o d i r i d u z i o n e d e l l ’ I R P E F p e r i l c e t o m e d i o , n e l s o s t e g n o a l l a n a t a l i t à e a l l a v o r o , n e l r a f f o r z a m e n t o d e l l a s a n i t à p u b b l i c a e n e l s u p p o r t o a c h i i n v e s t e , p r o d u c e e c r e a o c c u p a z i o n e " , s c r i v e s u i s o c i a l , G i o r g i a M e l o n i . " A b b i a m o l a v o r a t o - a g g i u n g e l a p r e m i e r - p e r r e n d e r e s t r u t t u r a l i m i s u r e g i à a v v i a t e e p e r r a f f o r z a r e q u e l l e c h e i n c i d o n o r e a l m e n t e s u l l a v i t a q u o t i d i a n a d e g l i i t a l i a n i , m a n t e n e n d o f e d e a g l i i m p e g n i a s s u n t i . U n a l t r o p a s s o a v a n t i p e r d a r e c e r t e z z e a l l a N a z i o n e e c o n t i n u a r e a c o s t r u i r e u n ’ I t a l i a p i ù s o l i d a , c o m p e t i t i v a e c a p a c e d i g u a r d a r e a l f u t u r o c o n f i d u c i a " . F i s c o , l a v o r o , p e n s i o n i : t u t t e l e m i s u r e d e l l a M a n o v r a 2 0 2 6 " I l p u n t o f o n d a m e n t a l e d i q u e s t a m a n o v r a è u n a c o s a d i c u i s i è p a r l a t o p e r t a n t o t e m p o e d i c u i s i è p a r l a t o p o c h i s s i m o i n a u l a : a b b i a m o d e t a s s a t o g l i a u m e n t i c o n t r a t t u a l i f a t t i n e l s e t t o r e p r i v a t o . Q u e s t o h a s i g n i f i c a t o e s i g n i f i c a a u m e n t i c o n c r e t i d e i s a l a r i d e g l i s t i p e n d i d e i l a v o r a t o r i d i p e n d e n t i " . C o s ì i l m i n i s t r o d e l l ' E c o n o m i a , G i a n c a r l o G i o r g e t t i , i n u n p u n t o s t a m p a o r g a n i z z a t o a l t e r m i n e d e l l e v o t a z i o n i a l l a C a m e r a s u l l a l e g g e d i B i l a n c i o . " O l t r e - h a a g g i u n t o - a d a v e r e a u m e n t a t o o v v i a m e n t e n e i c o n t r a t t i p u b b l i c i e d a v e r e c h i u s o t u t t i i c o n t a t t i p u b b l i c i c h e e r a n o d a a n n i f e r m i " . S i t r a t t a , h a p r o s e g u i t o , d i " u n a c o s a c h e c i c h i e d e v a n o s i a i s i n d a c a t i c h e i d a t o r i d i l a v o r o . L ' a b b i a m o f a t t a . M i d i s p i a c e c h e s e n e p a r l i p o c h i s s i m o . T a s s a r e a l 5 % g l i a u m e n t i c o n t r a t t u a l i a l l ' u n o p e r c e n t o i l s a l a r i o d i p r o d u t t i v i t à c r e d o c h e s i a n o u n a s e g n a l e i m p o r t a n t i s s i m o " . Q u a n t o a l l e c r i t i c h e d e l l e o p p o s i z i o n i , p e r G i o r g e t t i " f a n n o i l l o r o m e s t i e r e , g i u s t a m e n t e c r i t i c a n o p e r c h é l e c r i t i c h e p o s s o n o a i u t a r e a c a p i r e m a g a r i d o v e a b b i a m o s b a g l i a t o " m a " q u e s t e e r a n o e s a t t a m e n t e d e l l e r i c h i e s t e c h e n e s s u n o p e n s a v a s i p o t e s s e r o i n q u a l c h e m o d o e s a u d i r e e l ' a b b i a m o f a t t o . L o c h i e d e v a a n c h e l a C g i l n e i t a v o l i c h e a b b i a m o f a t t o c o n l e p a r t i s o c i a l i . L ' a b b i a m o f a t t o . N o n s o l t a n t o p e r i f u t u r i c o n t r a t t i , m a a n c h e p e r q u e l l i f a t t i l ' a n n o s c o r s o " , h a r i c o r d a t o G i o r g e t t i . " D i c o n o c h e a b b i a m o a l l u n g a t o l ' e t à p e n s i o n a b i l e . I n r e a l t à l ' i n t e r v e n t o d e l g o v e r n o è d i a v e r r i d o t t o d i d u e m e s i n e l 2 0 2 7 l ' a u m e n t o , p e r c h é i n a u t o m a t i c o s a r e b b e a u m e n t a t a d i t r e m e s i . N a t u r a l m e n t e n e l c o r s o d e l 2 0 2 6 , s e l e c o s e c o n t i n u e r a n n o a n d a r e b e n e s u i c o n t i p u b b l i c i c o m e s o n o a n d a t i f i n o a o g g i , c e r c h e r e m o a n c h e d i r i d u r r e q u e l m e s e i n p i ù c h e p a r t i r e b b e d a l 2 0 2 7 " , h a d e t t o a n c o r a . " P e r q u a n t o r i g u a r d a i l d i b a t t i t o " s u l l a l e g g e d i B i l a n c i o , d e f i n i t o c o m p r e s s o s o p r a t t u t t o d a l l e o p p o s i z i o n i , " n e c o n v e n g o . L a s e s s i o n e d o v r e b b e d u r a r e t r e m e s i , d u e m e s i e m e z z o . R i c o r d o c h e t a n t i a n n i f a c ' e r a n o d u e s e s s i o n i f a t t e a l l a C a m e r a e a l S e n a t o , p r o g r e s s i v a m e n t e q u e s t o s i è a n d a t o p e r d e n d o e d i q u e s t o m i r a m m a r i c o " P e r l a d i f e s a e l e a r m i " n o n a b b i a m o t o l t o u n e u r o i n q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o a l l a s p e s a s o c i a l e " , h a a s s i c u r a t o . " I l d i b a t t i t o s u l l a s p e s a p e r l a d i f e s a - h a s p i e g a t o G i o r g e t t i - c i s a r à d a l l a p r o s s i m a p r i m a v e r a q u a n d o e s e u s c i r e m o d e l l a p r o c e d u r a d i i n f r a z i o n e " . N e l l a r i s o l u z i o n e p a r l a m e n t a r e , h a r i c o r d a t o G i o r g e t t i , " c ' è s c r i t t o c h e s e l ' I t a l i a e s c e d a l l a p r o c e d u r a d i i n f r a z i o n e , a n d a n d o s o t t o a l 3 % e n o n è a f f a t t o s c o n t a t o c h e q u e s t o a v v e n g a , m a è n a t u r a l m e n t e i l m i o a u s p i c i o , a l l o r a v a l u t e r e m o s e c h i e d e r e l a d e r o g a p e r l ' a u m e n t o p e r l e s p e s e p e r l a d i f e s a , i n m o d o d a n o n t o c c a r e i n a l c u n m o d o l e s p e s e d e s t i n a t e a s a n i t à , a s c u o l a , i s t r u z i o n e e q u a n t ' a l t r o " , h a c o n c l u s o i l m i n i s t r o . " E ' a s s o l u t a m e n t e f a l s o " d e f i n i r e l a l e g g e d i B i l a n c i o a p p e n a a p p r o v a t a u n a m a n o v r a " p e r r i c c h i " , è l a r e p l i c a d i G i o r g e t t i . " B a s t a l e g g e r e i d o c u m e n t i d e l l ' U f f i c i o p a r l a m e n t a r e d e l b i l a n c i o , d e l l a B a n c a C e n t r a l e E u r o p e a e d i t u t t e q u e s t i i s t i t u z i o n i c h e n o t o r i a m e n t e n o n s o n o a m i c i s s i m e d e l g o v e r n o , c h e d i c o n o c h e l o s f o r z o c h e a b b i a m o f a t t o - h a p r o s e g u i t o i l m i n i s t r o - è u n o s f o r z o c h e s i c o n c e n t r a s u i r e d d i t i m e d i o b a s s i , s o p r a t t u t t o s u i l a v o r a t o r i d i p e n d e n t i c o n r e d d i t i m e d i o b a s s i , t a l e c h e h a p e r m e s s o d i r e c u p e r a r e a m p i a m e n t e i l c o s i d d e t t o f i s c a l d r a g " . S e s i g u a r d a " l ' a n d a m e n t o d e l l e e n t r a t e f i s c a l i " i c u i d a t i d e f i n i t i v i a r r i v e r a n n o d o m a n i , " s i s c o p r e c h e l a t a s s a z i o n e s u l l a v o r o d i p e n d e n t e g e n e r a m i n o r i e n t r a t e , m e n t r e a u m e n t a n o d i d i v e r s i m i l i a r d i l e t a s s e s u i c a p i t a l i e s u l l a r e n d i t a " , h a c o n c l u s o G i o r g e t t i . " U n a m a n o v r a c h e n o n r i e s c e a d a f f r o n t a r e l e p r i m e p r e o c c u p a z i o n i d e g l i i t a l i a n i è s b a g l i a t a . E ' u n a m a n o v r a d i a u s t e r i t à " , h a d e t t o E l l y S c h l e i n n e l l e d i c h i a r a z i o n i d i v o t o . " S o c h e q u e s t o v i f a a r r a b b i a r e m a è l ' I s t a t c h e l o d i c e : q u e s t a m a n o v r a a i u t a i p i ù r i c c h i p e r c h é l ' 8 5 p e r c e n t o d e l l a r i d u z i o n e d e l l e a l i q u o t e v a a l l e f a m i g l i e p i ù r i c c h e " , h a a g g i u n t o . " E ' u n a m a n o v r a c h e , e l o s o c h e v i f a c c i a m o a r r a b b i a r e , è u n a m a n o v r a c h e a i u t a d i p i ù i p i ù r i c c h i , l o d i c e a n c h e q u e s t o l ' I s t a t c h e c e r t i f i c a c h e l ' 8 5 % d a v a n t a g g i o d e l l e f a m i g l i e p i ù r i c c h e d i q u e l l a f a s c i a " , h a q u i n d i s o t t o l i n e a t o l a s e g r e t a r i a d e l P d . " M e t t e t e 3 0 e u r o i n p i ù a l l ' a n n o n e l l e t a s c h e d i c h i n e p r e n d e 3 0 . 0 0 0 , b e n e , m a n e m e t t e t e 4 4 0 i n p i ù a l l ' a n n o n e l l e t a s c h e d i c h i n e g u a d a g n a 1 9 9 . 0 0 0 . Q u e s t o v u o l d i r e a i u t a r e i p i ù r i c c h i . A i u t a r e d i p i ù i p i ù r i c c h i v u o l d i r e t a g l i a r e a l l a s a n i t à p u b b l i c a c o m e s t a t e f a c e n d o n o n m e t t e n d o r i s o r s e s u f f i c i e n t i a g a r a n t i r e n e m m e n o i s e r v i z i d e l l ' a n n o s c o r s o " . " A i u t a r e d i p i ù i p i ù r i c c h i s i g n i f i c a t a g l i a r e , c o m e f a t e , a l l a s c u o l a p u b b l i c a e a l l ' u n i v e r s i t à p u b b l i c a , m e n t r e a p r i t e d e l l e a u t o s t r a d e a l p r i v a t o . A i u t a r e d i p i ù i p i ù r i c c h i s i g n i f i c a t a g l i a r e 1 0 0 m i l i o n i a l l ' a s s e g n o d i i n c l u s i o n e , p e r c h é s t a t e t a g l i a n d o a n c h e s u i p o v e r i , p e r c h é p e r v o i l a p o v e r t à r i m a n e u n a c o l p a i n d i v i d u a l e , p e r n o i i n v e c e è u n g r a v e p r o b l e m a s o c i a l e . U n a m a n o v r a c h e t a g l i a p u r e s u i t r a s p o r t i " .