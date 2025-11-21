R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ E v i d e n t e m e n t e n o n c o n t e n t a d e l l o s t a t o g i à d i s a s t r o s o d e l s i s t e m a s a n i t a r i o , l a m a g g i o r a n z a c e r c a d i d e m o l i r e a n c h e l e l e g g e s u l l e r e s p o n s a b i l i t à p r o f e s s i o n a l i d e l p e r s o n a l e m e d i c o : s i t r a t t e r e b b e d i u n p e r i c o l o s i s s i m o p a s s o i n d i e t r o a s c a p i t o p r i m a d i t u t t o d e i m a l a t i ” . L o d i c e D a v i d e F a r a o n e , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a v i v a , a p r o p o s i t o d e l l ' e m e n d a m e n t o a l l a l e g g e d i B i l a n c i o d e l l a s e n a t r i c e M i c a e l a B i a n c o f i o r e s u l l a r e s p o n s a b i l i t à d e l p e r s o n a l e s a n i t a r i o . “ S m o n t a r e l ’ i m p i a n t o d e l l a l e g g e G e l l i - B i a n c o - a g g i u n g e - c o n t r a d d i c e a d d i r i t t u r a l e p r o m e s s e d e l G o v e r n o , c h e a s s i c u r a d i l a v o r a r e p e r g a r a n t i r e u n o s c u d o p e n a l e a i m e d i c i . I l c e n t r o d e s t r a s e m b r a p u n t a r e d i f a t t o a d a z z o p p a r e l a s a n i t à p u b b l i c a r i c r e a n d o l a z a v o r r a d e l l a m e d i c i n a d i f e n s i v a . U n a m o s s a s c o n s i d e r a t a c h e a v r e b b e c o m e u n i c o e f f e t t o q u e l l o d i a g g r a v a r e u l t e r i o r m e n t e l a s p e s a s a n i t a r i a e r a l l e n t a r e l e c u r e . C o n t r a s t e r e m o q u e s t o p e r i c o l o s o t e n t a t i v o ” .