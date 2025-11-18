R o m a , 1 8 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a p r o p o s t a n a s c e d a l l ’ a s c o l t o d i t a n t e p e r s o n e c h e f a n n o s a c r i f i c i e n o r m i p u r d i g a r a n t i r e c u r e a i p r o p r i a n i m a l i . N o n è g i u s t o c h e c h i h a m e n o r i s o r s e d e b b a r i n u n c i a r e a u n s u p p o r t o c h e p e r m o l t i r a p p r e s e n t a c o m p a g n i a , s i c u r e z z a e a f f e t t o q u o t i d i a n o " . C o s ì l a v i c e p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i a z z u r r i R i t a d a l l a C h i e s a , p r o m o t r i c e d e l l ' e m e n d a m e n t o a l l l e g g e d i b i l a n c i o c h e m i r a a r i d u r r e l ’ I v a d a l 2 2 % a l 1 0 % p e r l e p r e s t a z i o n i v e t e r i n a r i e d i p r e v e n z i o n e , d i a g n o s i , c u r a e r i a b i l i t a z i o n e d e g l i a n i m a l i d a c o m p a g n i a , o l t r e c h e i n t r o d u r r e u n ' e s e n z i o n e t o t a l e s u p r e s t a z i o n i e m e d i c i n a l i v e t e r i n a r i p e r l e p e r s o n e c o n I s e e i n f e r i o r e a 1 6 . 2 1 5 e u r o . " M o l t e p e r s o n e r i n u n c i a n o a n c h e a l c i b o , p u r d i n o n f a r e m a n c a r e n u l l a a i l o r o g a t t i n i o c a g n o l i n i . E s p e s s o s u c c e d e a n c h e c h e d e b b a n o a b b a n d o n a r l i p e r s t r a d a . R i d u r r e i c o s t i d e l l e m e d i c i n e e d e l l e c u r e v e t e r i n a r i e è u n a i u t o c o n c r e t o , o l t r e a d e s s e r e u n a m i s u r a c o n t r o i l r a n d a g i s m o c o n d i v i s a c o n g l i s t e s s i v e t e r i n a r i " , c o n c l u d e .