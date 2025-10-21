R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ I n f a s e d i r e a l i z z a z i o n e d i u n a m a n o v r a d i b i l a n c i o , c r e d o s i a n a t u r a l e c h e c i s i a n o c o n f r o n t i t r a l e d i v e r s e s e n s i b i l i t à . D a p a r t e m i a , p o s s o d i r e c h e q u e s t a m a n o v r a m i p i a c e p e r l a p a r t e c h e m e t t e i n s i c u r e z z a i c o n t i p u b b l i c i : p e r t r o p p i a n n i s i a m o s t a t i l ' I t a l i e t t a , n o n c o n s i d e r a t a e d e r i s a s u l p i a n o i n t e r n a z i o n a l e " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ' I t a l i a L u c a D e C a r l o , p r e s i d e n t e d e l l a I X c o m m i s s i o n e S e n a t o - I n d u s t r i a , c o m m e r c i o , t u r i s m o , a g r i c o l t u r a e p r o d u z i o n e a g r o a l i m e n t a r e , d u r a n t e l a t a p p a v e n e t a d i ' P a n o r a m a o n t h e r o a d ' . " O g g i a b b i a m o l o s p r e a d a i m i n i m o s t o r i c i , g l i i n d i c a t o r i e c o n o m i c i c i p r e m i a n o , a b b i a m o a p p e n a f e s t e g g i a t o i l t r a g u a r d o c o m e t e r z o g o v e r n o p i ù l o n g e v o d e l l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a , e p e r t u t t i q u e s t i m o t i v i a t t i r i a m o i n v e s t i t o r i d a l l ' e s t e r o . U n g o v e r n o s e r i o e s t a b i l e c o m e q u e l l o t a r g a t o G i o r g i a M e l o n i p u ò a f f r o n t a r e q u e s t e c o n d i z i o n i g e o p o l i t i c h e i n t e r n a z i o n a l i m o l t o d i f f i c i l i . D a l l ' a l t r a p a r t e , è i n n e g a b i l e c o m e s u l l a m a n o v r a p e s i a n c o r a i l S u p e r b o n u s , e r e d i t à d e l g o v e r n o c h e c o n i l r e d d i t o d i c i t t a d i n a n z a p r e m i a v a c h i n o n l a v o r a v a , c h e l i m i t a l e p o s s i b i l i t à d i i n t e r v e n t o " , c o n c l u d e .