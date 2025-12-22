R o m a , 2 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - A n c h e q u e s t a M a n o v r a e c o n o m i c a " s i è c o n s u m a t a s u l l a p e l l e d e i m e d i c i " , d i p e n d e n t i e c o n v e n z i o n a t i , e d e i d i r i g e n t i s a n i t a r i . " È c h i a r o a t u t t i o r a c o m e n o n s o l o i l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e s i a ' o s t a g g i o ' d e l M e f , m a c o s a a n c o r p i ù g r a v e , c h e l o s i a l ' i n t e r o G o v e r n o . E l e c o n s e g u e n z e d i q u e s t o b r a c c i o d i f e r r o s o n o e s t r e m a m e n t e o f f e n s i v e p e r t u t t i c o l o r o c h e q u o t i d i a n a m e n t e l a v o r a n o p e r g a r a n t i r e l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i " . È u n a b o c c i a t u r a s e n z a a p p e l l o q u e l l a c h e a r r i v a d a i s i n d a c a t i A n a a o A s s o m e d , C i m o - F e s m e d , F i m m g , F i m p e S u m a i i n r a p p r e s e n t a n z a d e i m e d i c i d i p e n d e n t i e c o n v e n z i o n a t i e d e i d i r i g e n t i s a n i t a r i . " A b b i a m o a s s i s t i t o i n q u e s t i g i o r n i a u n t e a t r i n o d i s o n o r e v o l e , u n a l o t t a i n t e s t i n a c h e h a r i b a l t a t o u n a s i t u a z i o n e f i n o a d a l l o r a f i n a l m e n t e f a v o r e v o l e p e r l a c a t e g o r i a - c o m m e n t a n o i l s e g r e t a r i o n a z i o n a l e A n a a o A s s o m e d P i e r i n o D i S i l v e r i o , i l p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e C i m o - F e s m e d G u i d o Q u i c i , i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a F i m m g S i l v e s t r o S c o t t i , i l p r e s i d e n t e n a z i o n a l e F i m p A n t o n i o D ’ A v i n o e i l s e g r e t a r i o n a z i o n a l e S u m a i A n t o n i o M a g i - I l b l i t z n o t t u r n o a l l a v i g i l i a d i N a t a l e h a a f f o n d a t o l ' e m e n d a m e n t o c h e a v r e b b e r e s o d i s p o n i b i l i l e r i s o r s e e x t r a c o n t r a t t u a l i g i à s t a n z i a t e p e r l a d i r i g e n z a m e d i c a d a b e n d u e l e g g i d i b i l a n c i o e s o p r a t t u t t o a v r e b b e c o l m a t o i l r i p e t u t o v u l n u s a l l a d i g n i t à d e i d i r i g e n t i s a n i t a r i p e n a l i z z a t i d a u n g a p e c o n o m i c o i n g i u s t i f i c a b i l e . U n a d i r i g e n z a s a n i t a r i a e s c l u s a , c o s ì c o m e i m e d i c i c o n v e n z i o n a t i , d a l l ' a d e g u a m e n t o d e l l e p r e s t a z i o n i a g g i u n t i v e c o n c u i a p a r o l e , m a n o n n e i f a t t i , s i v o r r e b b e r i s o l v e r e i l p r o b l e m a d e l l e l i s t e d ' a t t e s a " . " A n c o r a u n a v o l t a - s p i e g a n o i n u n a n o t a i s i n d a c a t i - c o m p l e t a m e n t e d i m e n t i c a t i i 2 0 m i l a s p e c i a l i s t i a m b u l a t o r i a l i c o n v e n z i o n a t i p u b b l i c i d e l t e r r i t o r i o f o n d a m e n t a l i e c e n t r a l i p e r l a p r e s a i n c a r i c o d e i p a z i e n t i c r o n i c i , p e r l ' a b b a t t i m e n t o d e l l e l i s t e d ' a t t e s a e l ' a s s i s t e n z a d o m i c i l i a r e c o s ì c o m e p r e v e d o n o i l P n r r e i l D m 7 7 . N i e n t e n e m m e n o s u l f r o n t e d e l l a m e d i c i n a g e n e r a l e e p e d i a t r i a d i l i b e r a s c e l t a . L a s c a r s a a t t r a t t i v i t à p e r i g i o v a n i m e d i c i e l a c o n t i n u a r i d u z i o n e d e l n u m e r o d i m e d i c i d i f a m i g l i a a t t i v i c o n l a c o n s e g u e n z a d i a v e r e m i l i o n i d i i t a l i a n i s e n z a u n m e d i c o o p e d i a t r a d i f i d u c i a s c e l t o d a l o r o , n o n p r e o c c u p a i l M e f e s e m b r a c h e l a p a r o l a c o n v e n z i o n a t i n o n a p p a r t e n g a a l l e s s i c o d e l l e l e g g i d i B i l a n c i o , e p p u r e s a r e b b e b a s t a t o a f f r o n t a r e t e m i c o m e l a d e t a s s a z i o n e d e l l e q u o t e v a r i a b i l i c o n n e s s e a o b i e t t i v i s t r a t e g i c i n e i n o s t r i A c n , m a i n v e c e , p e r p a r a d o s s o , i c o n v e n z i o n a t i r e s t a n o i p i ù t a s s a t i d i t u t t i g l i a t t o r i s a n i t a r i d e l p u b b l i c o . C o n s i d e r a n d o , c h e i n m o l t i c a s i h a n n o i l c o s t o d e i f a t t o r i d i p r o d u z i o n e , s i a m o a l r i d i c o l o " . " C o m e s e n o n b a s t a s s e - p r o s e g u o n o i r a p p r e s e n t a n t i s i n d a c a l i - a b b i a m o d o v u t o s c o n g i u r a r e , g r a z i e a l l e i n t e r l o c u z i o n i c o n i m i n i s t e r i e c o n i p a r l a m e n t a r i d i b u o n s e n s o , i l t a g l i o d e l r i s c a t t o d i l a u r e a c h e , o l t r e a d e s s e r e i n c o s t i t u z i o n a l e , e r a u n v e r o p r o p r i o a t t a c c o a t u t t i i l a v o r a t o r i c h e h a n n o i n v e s t i t o t e m p o e s o l d i s p e r a n d o d i p o t e r r a g g i u n g e r e l a p e n s i o n e i n t e m p i ' u m a n i ' . A v e r f i r m a t o i c o n t r a t t i p r i m a , h a r e s o a l m e n o d i s p o n i b i l i q u e l l e r i s o r s e c h e a l t r i m e n t i s a r e b b e r o f i n i t e n e l b u c o n e r o d e l l a s v a l u t a z i o n e . I n b a r b a a c h i c e r c a v a d i s t r u m e n t a l i z z a r e i c o n t r a t t i d i l a v o r o . S o n o s t a t i i n v e c e r i s p a r m i a t i d a l t r i t a c a r n e g l i e m e n d a m e n t i v o l t i a s a n a r e l ' i l l e g a l i t à d e l l e u n i v e r s i t à p e r p e t r a n d o e a c c e t t a n d o n e l ’ i n v a s i o n e s e l v a g g i a a s c a p i t o d e g l i o s p e d a l i " . " M a n c a n e l c o m p l e s s o a n c o r a u n a v o l t a u n p e r c o r s o d i v i s i o n e g l o b a l e - l a m e n t a n o i l e a d e r s i n d a c a l i - i n u n m o n d o c h e a p p a r e s e m p r e p i ù c o n c e n t r a t o s u l l a g e s t i o n e d e l l e e m e r g e n z e e c o n o m i c h e , p o l i t i c h e , f i n a n z i a r i e c h e s u l l a p r o g r a m m a z i o n e d i p r o v v e d i m e n t i p e r t u t e l a r e i l d i r i t t o a l l a s a l u t e . È s e m p r e p i ù e v i d e n t e c o m e i l c o n c e t t o d i s t a t o s o c i a l e s i a s t a t o s o s t i t u i t o d a l c o n c e t t o d i s t a t o e c o n o m i c o " . " U n d i s a s t r o - c o n c l u d o n o - P r i v o d i l o g i c a , p r i v o d i p r o g r a m m a z i o n e , p r i v o d i g r a t i t u d i n e p e r c h i n o n o s t a n t e t u t t o r e g g e u n s e r v i z i o s a n i t a r i o i n c r i s i . Q u a n d o i n u n o s t a t o d i r i t t o l e l o g i c h e e c o n o m i c h e s o s t i t u i s c o n o i l d i b a t t i t o e l e s c e l t e p o l i t i c h e , s i v a d i r i t t i v e r s o u n a p e r i c o l o s a d e r i v a d i d i s g r e g a m e n t o d e l l o s t a t o s o c i a l e . C o m e c o r p i i n t e r m e d i - c h i o s a n o i s i n d a c a t i - c o n t i n u e r e m o a o p p o r c i c o n t u t t e l e n o s t r e f o r z e a i c o n t i n u i a t t a c c h i a l l a s a n i t à e a i s u o i p r o f e s s i o n i s t i c e r c a n d o d i p r o p o r r e s e m p r e m i g l i o r a m e n t i u t i l i a l l a s a l v a g u a r d i a d e l n o s t r o b e n e p i ù p r e z i o s o l a s a l u t e . P r e p a r i a m o c i a d u n a n n o d i b a r r i c a t e p e r l a d i f e s a d e i p r o f e s s i o n i s t i , u n i c i a r e g g e r e i l S s n " .