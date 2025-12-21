R o m a , 2 1 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L a s e t t i m a n a s i c h i u d e c o n M e l o n i c h e e s u l t a p e r a v e r a p p r o v a t o i n E u r o p a 9 0 m i l i a r d i c h e d e s t i n i a m o a l l ’ U c r a i n a c o l n o s t r o d e b i t o c o m u n e , m e n t r e r e s t i a m o a i m a r g i n i d e i n e g o z i a t i d i p a c e , e i l t r i s t e t e a t r o d i u n a M a n o v r a m i s e r a e i n g i u s t a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l G i u s e p p e C o n t e . " U n a M a n o v r a c h e n o n a f f r o n t a i l d r a m m a d e l l a s a n i t à p u b b l i c a , p e g g i o r a l a l e g g e F o r n e r o a u m e n t a n d o l ’ e t à p e n s i o n a b i l e , c a n c e l l a O p z i o n e d o n n a , t a g l i a s u l l a s c u o l a e a l “ l i b r o d e l l e t a s s e ” d i q u e s t i a n n i d i p r e s s i o n e f i s c a l e r e c o r d a g g i u n g e t a s s e s u p a c c h i o n l i n e , a c c i s e , r i t e n u t e d ' a c c o n t o c h e a u m e n t e r a n n o f i n o a l l ' 1 % s u l l e f a t t u r e d e l l e i m p r e s e . G r a z i e a l l a n o s t r a a z i o n e d i o p p o s i z i o n e , s i a m o r i u s c i t i a s c o n g i u r a r e o b b r o b r i c o m e l a c o r s a a l c o n d o n o e l ’ i n n a l z a m e n t o d e l t e t t o d e l c o n t a n t e a 1 0 m i l a e u r o " , p r o s e g u e i l l e a d e r d e l M 5 s . " U n a d o m a n d a a l l a p r e m i e r M e l o n i : q u a n d o s i è t r a t t a t o d i p o r t a r e i n I t a l i a i 2 0 9 m i l i a r d i d e l P n r r g r a z i e a l d e b i t o c o m u n e v i s i e t e a s t e n u t i i n E u r o p a . A d e s s o c h e c o n i l d e b i t o c o m u n e d e s t i n i a m o 9 0 m i l i a r d i p e r c o n t i n u a r e a s o s t e n e r e l ’ U c r a i n a i n g u e r r a c o n l a R u s s i a s i e t e s t a t i d e c i s i v i . È q u e s t o i l s o v r a n i s m o i n v e r s i o n e C o l l e O p p i o ? " , s c r i v e a n c o r a C o n t e . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a n d o a n d r à i n E u r o p a a c h i e d e r e m i s u r e e f o n d i p e r l e i m p r e s e , p e r g l i a g r i c o l t o r i , p e r i l c r o l l o d e l p o t e r e d ’ a c q u i s t o , p e r l a s a n i t à d e g l i i t a l i a n i ? S u i d a z i n e s s u n a t r a c c i a d e i 2 5 m i l i a r d i p r o m e s s i a d a p r i l e , s u l P i a n o c a s a c h e d o v e v a e s s e r e d a 1 5 m i l i a r d i s o l o c h i a c c h i e r e e b r i c i o l e . M e l o n i o g n i v o l t a c h e v a a l l ’ e s t e r o n o n l a s c i a t r a c c i a d i u n s o l o r i s u l t a t o b u o n o p e r g l i i t a l i a n i : l e u n i c h e t r a c c e s o n o l e s u e f i r m e s u R i a r m o e s u l r i t o r n o a i v i n c o l i d e l l ’ a u s t e r i t à , o l t r e a l l a t r a t t a t i v a f a l l i t a s u i d a z i c o n T r u m p d o p o a v e r c o n c e s s o t u t t o s u a r m i , g a s a m e r i c a n o e s c o n t i s u l l e t a s s e a i c o l o s s i d e l w e b . U n s u c c e s s o n e " , c o n c l u d e .