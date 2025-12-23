R o m a , 2 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P e n s a v a n o d i f a r l a f r a n c a , c a l p e s t a n d o i d i r i t t i d e i l a v o r a t o r i s o t t o p a g a t i s e n z a c h e n e s s u n o s e n e a c c o r g e s s e . I n v e c e n o : l i a b b i a m o c o n t r a s t a t i c o n f o r z a e o r a M e l o n i e s o c i r i t i r a n o d a l l a m a n o v r a l a v e r g o g n o s a n o r m a c h e a v r e b b e i m p e d i t o a q u e s t e p e r s o n e d i o t t e n e r e g l i a r r e t r a t i s u l l o r o s t i p e n d i o , n o n o s t a n t e u n a s e n t e n z a f a v o r e v o l e d e l t r i b u n a l e , b a s a t a s u l p r i n c i p i o d e l l a g i u s t a r e t r i b u z i o n e d e l l ’ a r t i c o l o 3 6 d e l l a C o s t i t u z i o n e " . L o s c r i v e s u F a c e b b o k i l p r e s i d e n t e d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e , G i u s e p p e C o n t e . " L i a b b i a m o d o v u t i f e r m a r e - a g g i u n g e - s u q u e s t a n o r m a s q u a l l i d a , s u a u m e n t o d e l t e t t o d e l c o n t a n t e a 1 0 m i l a e u r o , s u i c o n d o n i , s u l l a t e n t a t a ' t r u f f a ' d e l l o S t a t o a i c i t t a d i n i s u l r i s c a t t o d e l l a l a u r e a , s u l l ’ u l t e r i o r e m a z z a t a s u l l e f i n e s t r e m o b i l i p e r a n d a r e i n p e n s i o n e . M a q u a n d o s i o c c u p e r a n n o s e r i a m e n t e d i s t i p e n d i , t a g l i o d e l l e t a s s e , b o o m d e l l a c a s s a i n t e g r a z i o n e e i m p r e s e a n z i c h é i n f i l a r e o s c e n i t à a d e s t r a e a m a n c a ? " .