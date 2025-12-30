R o m a , 3 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l C o n s o r z i o I t a l i a n o B i o g a s e s p r i m e s o d d i s f a z i o n e p e r l ' a p p r o v a z i o n e d e l l ’ e m e n d a m e n t o a l l a l e g g e d i b i l a n c i o c h e c o n t i e n e d i s p o s i z i o n i n o r m a t i v e c h e r a f f o r z a n o l ’ i n t e g r a z i o n e d e l b i o m e t a n o n e l s i s t e m a e n e r g e t i c o n a z i o n a l e . G r a z i e a q u e s t a m i s u r a s i s t a b i l i s c e l ’ o b b l i g o , p e r l e i m p r e s e d i t r a s p o r t o e d i s t r i b u z i o n e d e l g a s n a t u r a l e , d i c o n n e t t e r e a l l a r e t e s i a i n u o v i i m p i a n t i d i p r o d u z i o n e d i b i o m e t a n o s i a q u e l l i d e r i v a n t i d a l l a r i q u a l i f i c a z i o n e d i i m p i a n t i d i b i o g a s e s i s t e n t i . L a m i s u r a a p p r o v a t a i n t r o d u c e i n o l t r e l a p o s s i b i l i t à d i i n t e r v e n t i d i p o t e n z i a m e n t o d e l l a r e t e , a n c h e a t t r a v e r s o l a c o l l a b o r a z i o n e t r a d i v e r s i o p e r a t o r i , c o s ì d a s u p e r a r e g l i a t t u a l i l i m i t i i n f r a s t r u t t u r a l i e f a v o r i r e u n u t i l i z z o p i ù a m p i o d e l b i o m e t a n o . U n p a s s a g g i o f o n d a m e n t a l e r i g u a r d a l a r i p a r t i z i o n e d e i c o s t i d i c o n n e s s i o n e : i l 7 0 % d e g l i i n v e s t i m e n t i e i l 1 0 0 % d e i c o s t i r e l a t i v i a i s i s t e m i d i m i s u r a e c o m p r e s s i o n e s a r a n n o a c a r i c o d e i g e s t o r i d i r e t e , m e n t r e l a q u o t a r e s t a n t e d e l 3 0 % s a r à s o s t e n u t a d a i p r o d u t t o r i e i l t u t t o s u l l a b a s e d i u n c r i t e r i o d i a l l o c a z i o n e d e i c o s t i s u s c a l a n a z i o n a l e . A l f i n e d e l l ’ a t t u a z i o n e d e i n u o v i p r i n c i p i i n t r o d o t t i s a r à n e c e s s a r i a u n a n u o v a d e l i b e r a d i A r e r a e l e n u o v e r e g o l e s a r a n n o f o n d a m e n t a l i p e r l a p r o s e c u z i o n e d e l l o s v i l u p p o d e l b i o m e t a n o u n a v o l t a t e r m i n a t i g l i i n t e r v e n t i f i n a n z i a t i d a l P n r r . " L a m i s u r a a c c o g l i e u n ’ e s i g e n z a p i ù v o l t e r a p p r e s e n t a t a d a l C i b , c o n t r i b u e n d o c o n c r e t a m e n t e a r i m u o v e r e l e b a r r i e r e s t r u t t u r a l i c h e f r e n a n o l o s v i l u p p o d e l l a p r o d u z i o n e d i b i o m e t a n o , r i s o r s a s t r a t e g i c a p e r l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a d e l P a e s e . N o n s e r v e i n f a t t i s o l o l a v o r a r e s u l s u p p o r t o a l l a p r o d u z i o n e m a s e r v e a n c h e l a v o r a r e s u l l ’ a d e g u a m e n t o d e l l ’ i n f r a s t r u t t u r a p e r a c c o g l i e r e l a p r o d u z i o n e d e c e n t r a l i z z a t a . I l C o n s o r z i o h a f o r n i t o i n q u e s t o s e n s o u n c o n t r i b u t o a t t i v o e c o s t r u t t i v o a q u e s t a m i s u r a , c o l l a b o r a n d o a l l a s u a a r t i c o l a z i o n e c o n i l M i n i s t e r o d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a E n e r g e t i c a d i c o n c e r t o c o n P r o x i g a s , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e c o m p e t e n z e t e c n i c h e e p r o p o s t e c o n c r e t e p e r g a r a n t i r e c h e l a n o r m a t i v a p o t e s s e a d e g u a r s i a l l e r e c e n t i d i r e t t i v e C o m u n i t a r i e e c h e r i s p o n d e s s e a l l e e s i g e n z e d e i p r o d u t t o r i a g r i c o l i e d e l l ’ i n d u s t r i a " . I l C o n s o r z i o I t a l i a n o B i o g a s c o n f e r m a l a p r o p r i a d i s p o n i b i l i t à a l a v o r a r e i n s i e m e a l l e I s t i t u z i o n i e a g l i o p e r a t o r i d e l s e t t o r e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i i n d i v i d u a r e s o l u z i o n i c o n c r e t e p e r a c c o m p a g n a r e l a c r e s c i t a d i u n s i s t e m a e n e r g e t i c o n a z i o n a l e p i ù i n t e g r a t o e s o s t e n i b i l e .